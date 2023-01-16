17 января
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Жизнь

Бегут не только слюнки. Пять рецептов острых блюд, от которых может «пойти пар из ушей»

К Международному дню горячей и острой пищи, altapress.ru собрал подборку настолько острых рецептов. что могут пойти слезы.

Острый соус.
Острый соус.
unsplash.com

Суп «Том ям»

Блюдо приобретает все большую популярность. В суп входят острая курица и морепродукты, приправленные тайским перцем чили «Птичий глаз».

Ингредиенты:

Ингредиенты:

  • королевские креветки — 350 гр.;
  • рыбный бульон — 250 гр.;
  • лайм — 1 шт.;
  • шампиньоны — 200 гр.;
  • перец чили — 2 шт.;
  • паста «Том Ям» — 2 ст. л.;
  • имбирь — 60 гр.;
  • лук — 1 шт.;
  • свежий лемонграсс — 1 ветка;
  • перец и соль по вкусу;
  • кинза — 3 ветки;
  • кокосовое молоко — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Отбиваем лемонграсс молотком.
  2. Имбирь и лук нарезаем соломкой.
  3. Измельчаем грибы без ножек и очищенный перец.
  4. Варим креветки в кипятке 3 мин., удаляем голову и панцирь.
  5. Помещаем в кастрюлю с рыбным бульоном имбирь, лемонграсс, лук, перец и варим 5 мин., потом добавляем пасту «Том Ям» и варим 25 мин.
  6. Когда станет ощутим пряный аромат, добавляем в кастрюлю грибы, креветки и кинзу.
  7. Спустя 15 минут снимаем суп с плиты и добавляем кокосовое молоко дольку лимона или лайма.
Острая пища.
Острая пища.
unsplash.com

Куриные крылышки под соусом «Самоубийство»

Крылышки погружены в сочетание обжигающего соуса Табаско, кайенского перца и перца чили.

Ингредиенты:

  • чесночный порошок 2 ст. л.;
  • черный перец 1 ч.л.;
  • белый перец 0,5 ч.л.;
  • соус Табаско 2 ст.л.;
  • кайенский перец 2 ст.л.;
  • порошок чили 1 ч.л.;
  • масло 50 гр.;
  • куриные крылышки 2,5 кг.

Приготовление:

  1. Смешиваем все ингредиенты в кастрюле и нагреваем.
  2. Обжариваем крылья и смешиваем с соусом.

Международный день горячей и острой пищи ежегодно отмечают 16 января.

Сычуаньское жаркое

Ингредиенты:

  • Говядина — 250 гр.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 2−3 шт.;
  • лук зеленый;
  • имбирь — 15 гр.;
  • соевый соус — 3−4 ст. л.;
  • соус «Хойсин» — 1 ч. л.;
  • чили паста — по вкусу;
  • масло растительное — 2 ст. л.;
  • перец сычуаньский — 1−2 ст. л.

Приготовление:

  1. Мясо нарезать кусочками.
  2. Морковь, лук и зеленый лук нарезать соломкой.
  3. Мелко порезать имбирь, перец измельчаем в ступке.
  4. Обжаривать мясо на сильном огоне 4 мин., добавить сычуаньский перец, потом жарить еще 4 минуты.
  5. Добавить морковь и лук. Готовить 3−4 минуты. Следом добавить имбирь и зеленый лук, жарить еще 2−3 мин.
  6. Добавить соус «Хойсин», пасту Чилли, соевый соус, сычуаньский перец и обжаривать еще 2−3 минуты.
Перец Чили.
Перец Чили.
unsplash.com

Кимчи

Ингредиенты:

  • пекинская капуста — 2 кочана;
  • морковь — 1шт.;
  • лук — 1шт.;
  • чеснок очищенный — 2 головки;
  • имбирь свежий — 1 шт;
  • лук зеленый;
  • рыбный соус (можно тайский);
  • мука рисовая — ½ пиалки;
  • красный перец хлопьями — ½ пиалки;
  • соль;
  • сахар.

Приготовление:

  1. Каждый кочан разрезать вдоль на несколько частей.
  2. В тазике просыпать каждый лист солью. Оставить полукочаны на 2 ч. Затем перевернуть их и оставить еще на 2 ч.
  3. Измельчить имбирь, лук и чеснок в блендере.
  4. Сварить «кисель» из рисовой муки в соотношении 2−3 стакана воды на 3 ст. л. муки. Перед закипанием убрать с огня и добавить 3−4 ст. л. сахара, размешать и оставить остывать.
  5. Морковь и зеленый лук нарезать крупной соломкой и смешать со смесью из чеснока, имбиря и лука. Потом смешать это с рисовым «киселем».
  6. Добавить туда ½ пиалки. Столько же добавить рыбного соуса и все перемешать.
  7. Промыть капусту от соли, отжать и смазать каждый лист острой заправкой. Дать настояться капусте сутки при комнатной температуре.
Острая пища.
Острая пища.
unsplash.com

Свинина виндалу

Ингредиенты:

  • свинина — 300 гр.;
  • лавровый лист — 2шт.;
  • кориандр 1 ст. л.;
  • зира —1 ст. л.;
  • кардамон — 4 стручка;
  • гвоздика — 5 бутонов
  • черный перец молотый 1 ч. л.;
  • перец Чили 2 стручка;
  • палочка корицы — 5 см;
  • столовый уксус — 250 мл;
  • соль — 1 ст. л;
  • масло растительное — 4 ст. л;
  • семена горчицы или горчичный порошок — 1 ч. л.;
  • чеснок — 6 зубчиков;
  • корень имбиря — 2 см;
  • лук — 2 шт.

Приготовление:

  1. Мясо нарезать кубиками, а на сковороде обжарить гвоздику, корицу, чили, черный перец, кардамон, постоянно помешивая.
  2. Когда пряности начнут потрескивать, добавить кориандр и зиру. Когда семена начнут «подпрыгивать», убрать ингредиенты с огня, продолжая помешивать.
  3. К остывшим пряностям добавить горчицу и измельчить остывшую смесь в ступке.
  4. В блендере измельчить лук, чеснок, имбирь и добавить смесь пряностей. В глубокой миске перемешать смесь с мясом и уксусом.
  5. Закрыть мясо пленкой и дать ему настояться минимум 6 часов.
  6. Нарезать лук на тонкие ломтики. В кастрюле разогреть масло, добавить лавровый лист и лук. Как только он поджарится до хруста, добавить свинину вместе с маринадом.
  7. Убавить огонь, накрыть крышкой и томить блюдо, периодически помешивая. Блюдо станем готовым, когда количество жидкости в кастрюле уменьшится, а мясо станет мягким.

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