Бегут не только слюнки. Пять рецептов острых блюд, от которых может «пойти пар из ушей»

Суп «Том ям»
Блюдо приобретает все большую популярность. В суп входят острая курица и морепродукты, приправленные тайским перцем чили «Птичий глаз».
Ингредиенты:
Ингредиенты:
- королевские креветки — 350 гр.;
- рыбный бульон — 250 гр.;
- лайм — 1 шт.;
- шампиньоны — 200 гр.;
- перец чили — 2 шт.;
- паста «Том Ям» — 2 ст. л.;
- имбирь — 60 гр.;
- лук — 1 шт.;
- свежий лемонграсс — 1 ветка;
- перец и соль по вкусу;
- кинза — 3 ветки;
- кокосовое молоко — 2 ст. л.
Приготовление:
- Отбиваем лемонграсс молотком.
- Имбирь и лук нарезаем соломкой.
- Измельчаем грибы без ножек и очищенный перец.
- Варим креветки в кипятке 3 мин., удаляем голову и панцирь.
- Помещаем в кастрюлю с рыбным бульоном имбирь, лемонграсс, лук, перец и варим 5 мин., потом добавляем пасту «Том Ям» и варим 25 мин.
- Когда станет ощутим пряный аромат, добавляем в кастрюлю грибы, креветки и кинзу.
- Спустя 15 минут снимаем суп с плиты и добавляем кокосовое молоко дольку лимона или лайма.
Острая пища.
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Куриные крылышки под соусом «Самоубийство»
Крылышки погружены в сочетание обжигающего соуса Табаско, кайенского перца и перца чили.
Ингредиенты:
- чесночный порошок 2 ст. л.;
- черный перец 1 ч.л.;
- белый перец 0,5 ч.л.;
- соус Табаско 2 ст.л.;
- кайенский перец 2 ст.л.;
- порошок чили 1 ч.л.;
- масло 50 гр.;
- куриные крылышки 2,5 кг.
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты в кастрюле и нагреваем.
- Обжариваем крылья и смешиваем с соусом.
Международный день горячей и острой пищи ежегодно отмечают 16 января.
Сычуаньское жаркое
Ингредиенты:
- Говядина — 250 гр.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 2−3 шт.;
- лук зеленый;
- имбирь — 15 гр.;
- соевый соус — 3−4 ст. л.;
- соус «Хойсин» — 1 ч. л.;
- чили паста — по вкусу;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- перец сычуаньский — 1−2 ст. л.
Приготовление:
- Мясо нарезать кусочками.
- Морковь, лук и зеленый лук нарезать соломкой.
- Мелко порезать имбирь, перец измельчаем в ступке.
- Обжаривать мясо на сильном огоне 4 мин., добавить сычуаньский перец, потом жарить еще 4 минуты.
- Добавить морковь и лук. Готовить 3−4 минуты. Следом добавить имбирь и зеленый лук, жарить еще 2−3 мин.
- Добавить соус «Хойсин», пасту Чилли, соевый соус, сычуаньский перец и обжаривать еще 2−3 минуты.
Перец Чили.
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Кимчи
Ингредиенты:
- пекинская капуста — 2 кочана;
- морковь — 1шт.;
- лук — 1шт.;
- чеснок очищенный — 2 головки;
- имбирь свежий — 1 шт;
- лук зеленый;
- рыбный соус (можно тайский);
- мука рисовая — ½ пиалки;
- красный перец хлопьями — ½ пиалки;
- соль;
- сахар.
Приготовление:
- Каждый кочан разрезать вдоль на несколько частей.
- В тазике просыпать каждый лист солью. Оставить полукочаны на 2 ч. Затем перевернуть их и оставить еще на 2 ч.
- Измельчить имбирь, лук и чеснок в блендере.
- Сварить «кисель» из рисовой муки в соотношении 2−3 стакана воды на 3 ст. л. муки. Перед закипанием убрать с огня и добавить 3−4 ст. л. сахара, размешать и оставить остывать.
- Морковь и зеленый лук нарезать крупной соломкой и смешать со смесью из чеснока, имбиря и лука. Потом смешать это с рисовым «киселем».
- Добавить туда ½ пиалки. Столько же добавить рыбного соуса и все перемешать.
- Промыть капусту от соли, отжать и смазать каждый лист острой заправкой. Дать настояться капусте сутки при комнатной температуре.
Острая пища.
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Свинина виндалу
Ингредиенты:
- свинина — 300 гр.;
- лавровый лист — 2шт.;
- кориандр 1 ст. л.;
- зира —1 ст. л.;
- кардамон — 4 стручка;
- гвоздика — 5 бутонов
- черный перец молотый 1 ч. л.;
- перец Чили 2 стручка;
- палочка корицы — 5 см;
- столовый уксус — 250 мл;
- соль — 1 ст. л;
- масло растительное — 4 ст. л;
- семена горчицы или горчичный порошок — 1 ч. л.;
- чеснок — 6 зубчиков;
- корень имбиря — 2 см;
- лук — 2 шт.
Приготовление:
- Мясо нарезать кубиками, а на сковороде обжарить гвоздику, корицу, чили, черный перец, кардамон, постоянно помешивая.
- Когда пряности начнут потрескивать, добавить кориандр и зиру. Когда семена начнут «подпрыгивать», убрать ингредиенты с огня, продолжая помешивать.
- К остывшим пряностям добавить горчицу и измельчить остывшую смесь в ступке.
- В блендере измельчить лук, чеснок, имбирь и добавить смесь пряностей. В глубокой миске перемешать смесь с мясом и уксусом.
- Закрыть мясо пленкой и дать ему настояться минимум 6 часов.
- Нарезать лук на тонкие ломтики. В кастрюле разогреть масло, добавить лавровый лист и лук. Как только он поджарится до хруста, добавить свинину вместе с маринадом.
- Убавить огонь, накрыть крышкой и томить блюдо, периодически помешивая. Блюдо станем готовым, когда количество жидкости в кастрюле уменьшится, а мясо станет мягким.
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