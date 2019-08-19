Белка, Стрелка и другие: кто из животных побывал в космосе

Больше полувека назад, 19 августа 1960 года, в космос отправились собаки Белка и Стрелка. Они самые известные животные побывавшие в невесомости, однако в столь дальней командировке они были не одни. О том, какие еще звери побывали в невесомости, расскажет altapress.ru.

Белка и стрелка

Белка и Стрелка стали не единственными на борту. Помимо них в космос отправились крысы, лабораторные мыши и мушки-дрозофилы. Также в корабль поместили семена растений, например, кукурузы, пишут РИА Новости.

Такой состав отправился в космос 19 августа 1960 года. Должен был раньше, но за несколько дней на борту нашли неполадки с кислородным клапаном.

Подготовка к полету Белки и Стрелки Сайт Музея Космонавтики/www.kosmo-museum.ru Подготовка к полету Белки и Стрелки Сайт Музея Космонавтики/www.kosmo-museum.ru Подготовка к полету Белки и Стрелки Сайт Музея Космонавтики/www.kosmo-museum.ru

Приблизительно через сутки после старта путешественники вернулись на Землю. Больше чем за 25 часов полета корабль совершил 17 витков вокруг нашей планеты, сообщает Роскосмос.

Собаки-космонавты и их попутчики находились в условиях невесомости, на корабле «Спутник-5». Там уже имелись все необходимые прототипы систем жизнеобеспечения. Такие, которые готовили для полетов человека.

Уже утром 20 августа компания удачно приземлилась на Землю. Полет стал сенсацией. А Белка и Стрелка — мировыми знаменитостями.

Полет и его участники сразу же приобрел небывалую популярность по всему миру. Одного из щенков Стрелки Хрущев даже подарил Жаклин Кеннеди, первой леди США.

И это при том, что ни Белка, ни Стрелка первооткрывателями космоса не были. У них было несколько предшественников.

Цыган и Дезик

Первыми четвероногими космонавтами стали Цыган и Дезик. Они стартовали на 9 лет раньше женского союза, 22 июля 1951 года. Их отправляли в суборбитальный полет на ракете Р-2А.

Правда вернулись собаки достаточно быстро, через пятнадцать минут — в капсуле на парашюте.

У одного из животных-космонавтов, Дезика, этот полет был не единственным. Собака совершила два полета, последний из которых стал трагическим. Вместе с напарницей Лисой они разбились — не сработала парашютная система. Это произошло спустя неделю после полета 22 июля.

Собака Лайка

Эта собака совершила первый орбитальный полет, сообщают в Роскосмосе, 3 ноября 1957 года. Однако средств по возвращению с околоземной орбиты тогда не были придуманы — собаку обрекли на верную гибель.

Однако смерть дворняжки наступила куда раньше, чем рассчитывали врачи — спустя несколько часов после старта, от перегрева в кабине. Хотя в СССР объявили, что Лайка погибла безболезненно.

Другие животные в космосе

Обезьяна Альберт-2 стала космонавтом еще раньше. Она совершила свой суборбитальный полет еще 14 июня 1949 года. Ее отправили туда на ракете V2, однако из космического корабля обезьяне не удалось выйти живой. Она погибла при ударе о земную поверхность.

Путь человеку в космос прокладывали не только обезьяны, собаки и крысы, но и кошки. Их, почему-то, запускали только французы. Такой полет состоялся 18 октября 1963 года, кошка Фелисетт после космического путешествия осталась жива — приземлилась довольно успешно.

А вот Советский Союз отправлял в космос даже черепах, отмечают на сайте «Музей космонавтики». Это произошло 15 сентября 1968 года. Кстати, черепахи и стали первыми земными животными, облетевшими Луну.