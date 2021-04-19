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Жизнь

Белокуриху засыпало снегом

Пока в Барнауле дул мощный ветер, в Белокурихе начался снегопад.

Снегопад в Белокурихе.
Снегопад в Белокурихе.
Скриншот видео instagram.com/aleksei_salamatov

Еще на днях город-курорт «обновил» снежный покров, но настроение отдыхающих это не испортило. «На отдыхе и снег в апреле радует», — пишет одна из туристок в Instagram.

Многие гости Белокурихи отыскали первые подснежники.

Утром 19 апреля вновь начался снегопад. Его успел запечатлеть алтайский предприниматель Алексей Саламатов.

Как ранее сообщали синоптики, в отдельных районах 19 апреля пройдут небольшие, местами по югу и востоку умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Дневные температуры в крае составят 0…+5 градусов. Ветер северо-западный, 12−17 м/с, местами порывы до 22 м/с.

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