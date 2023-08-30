30 августа
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Жизнь

Белорусскому "батьке" - 69 лет. Яркие цитаты Александра Лукашенко

Свой 69-й День рождения отмечает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он запомнился многим своим характерным акцентом и цитатами, которые в народе стали называть "лукашенкизмы". Altapress.ru вспоминает яркие афоризмы главы страны.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Скриншот из видео

Цитаты о самом себе

Я атеист, но я православный атеист!

В детстве я рос среди животных и растений.

Чтобы понять, как я сплю - со мной надо спать!

Я работал в деревне и жил с мужиками.

Александр Лукашенко в Кремле, 11 марта 2022.
Александр Лукашенко в Кремле, 11 марта 2022.
kremlin.ru

Цитаты о политике

Вы мне тут на болезнь не жалуйтесь! У нас в правительстве больных много.

Дело не в том, изберете вы меня или нет, — где вы денетесь, изберете, и, если вас устраивает, то я буду работать.

Кто пьет каждый день — за меня не голосуйте, я с такими дружить не буду.

Наша диктатура никому не мешает жить и развиваться.

Ну диктатор, так диктатор. В этом тоже есть определённый выигрыш. Это последний! Вы представляете? Последний! Вот не приехали бы вы сюда, где б вы его ещё в своей жизни встретили и поговорили.

Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко.
president.gov.by

Цитаты об экономике

Лопату в руки — копай, не копаешь — значит, сегодня голодным остаешься.

Только взялся за яйца, как сразу молоко пропало.

Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца.

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