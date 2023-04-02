2 апреля
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Жизнь

Бенгальский тигр Маяк отпраздновал свой День рождения в барнаульском зоопарке

Бенгальскому тигру Маяку исполнилось 4 года 1 апреля. Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» сделал очаровательную фотоподборку взросления их прекрасного блондина.

Тигр Маяк
Тигр Маяк
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

«День рождения нашего прекрасного блондина, роскошного полосатого и усатого покорителя сердец — бенгальского тигра Маяка!» — сообщили в барнаульском зоопарке.

Маяк приехал в Барнаул совсем маленьким котенком. Он рос вместе с малышами тигрицы Багиры и львицы Аюши. Радовал посетителей зоопарка на прогулках, хорошо кушал и даже сидел на диете. А еще влюблял в себя и «рос, рос, рос и дорос».

В 2021 году у Маяка появилась очень своенравная жена — тигрица Фифа. К ней требовался особый подход, и Маяк совершил немало ошибок, из-за чего получил несколько шрамов. Но вскоре Фифа смягчилась, растаяла и полюбила мужа.

Сейчас Маяк счастливый отец и довольный жизнью тигр.

Ранее голодный белый медвежонок поднял пронзительный рев в сибирском зоопарке и даже заглушил пролетающий самолет.

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