«Мам, ну дай!»: голодный белый медвежонок поднял пронзительный рев в сибирском зоопарке

Белый медвежонок очень громко требовал поесть у пушистой мамы Герды в новосибирском зоопарке. Его рев даже перекрыл шум летящего самолета. Об этом сообщает ngs.ru.

Малышу всего два месяца, но у него уже твердый характер. Особенно, когда речь идет об обеде.

Медвежонок так громко и настойчиво требовал поесть, что даже перекричал шум летящего самолета.

У белой медведицы Герды в 2023 году родилось два детеныша. Официально об этом сообщили в начале февраля, когда огородили вольер медведицы.

Теперь в новосибирском зоопарке живут шесть особей. Кай и Герда находятся в зоопарке с 2008 года.

Ранее животные барнаульского зоопарка похвастались новыми рожками и домиками.