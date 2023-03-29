29 марта
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Жизнь

«Мам, ну дай!»: голодный белый медвежонок поднял пронзительный рев в сибирском зоопарке

Белый медвежонок очень громко требовал поесть у пушистой мамы Герды в новосибирском зоопарке. Его рев даже перекрыл шум летящего самолета. Об этом сообщает ngs.ru.

Белая медведица Герда с двумя детенышами
Белая медведица Герда с двумя детенышами
Новосибирский зоопарк

Малышу всего два месяца, но у него уже твердый характер. Особенно, когда речь идет об обеде.

Медвежонок так громко и настойчиво требовал поесть, что даже перекричал шум летящего самолета.

У белой медведицы Герды в 2023 году родилось два детеныша. Официально об этом сообщили в начале февраля, когда огородили вольер медведицы.

Теперь в новосибирском зоопарке живут шесть особей. Кай и Герда находятся в зоопарке с 2008 года.

Ранее животные барнаульского зоопарка похвастались новыми рожками и домиками.

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