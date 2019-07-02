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Жизнь

Бедных россиян поставят на учет

Росстат с 2020 года начнет адресно рассчитывать уровень благосостояния каждого россиянина с низкими доходами при помощи специальной информационной системы, сообщает РИА Новости.

Нищий.
Нищий.
Анна Зайкова.

Система позволяет учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося, включая его доходы, состояние здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования и целый ряд других факторов, пояснил глава кабмина Дмитрий Медведев.

По его словам, система соцподдержки граждан должна быть более адресной и ориентированной на нужды конкретного человека. При этом необходимо учитывать как доходы, так и расходы людей, чтобы избежать ситуации, когда кто-то, имея приличный заработок в серой зоне, получает еще и помощь от государства.

Премьер напомнил, что со следующего года правительство будет софинансировать из федерального бюджета расходы регионов на программу социального контракта, пишет bfm.ru. На эти цели направят с 2020—2022 года 21 млрд рублей. На первом этапе бюджетное софинансирование получат не все, а только 15−20 наиболее активных регионов России.

По словам Дмитрия Медведева, сейчас в России 19 млн бедных. В результате усилий правительства, количество бедных уменьшилось на 400 тыс. человек, но это цифра «не та, которую всем бы хотелось», сказал премьер-министр в апреле, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2018 году. Он также заверил, что на преодоление бедности направлена вся работа социального блока правительства.

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