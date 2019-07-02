Бедных россиян поставят на учет

Система позволяет учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося, включая его доходы, состояние здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования и целый ряд других факторов, пояснил глава кабмина Дмитрий Медведев.

По его словам, система соцподдержки граждан должна быть более адресной и ориентированной на нужды конкретного человека. При этом необходимо учитывать как доходы, так и расходы людей, чтобы избежать ситуации, когда кто-то, имея приличный заработок в серой зоне, получает еще и помощь от государства.

Премьер напомнил, что со следующего года правительство будет софинансировать из федерального бюджета расходы регионов на программу социального контракта, пишет bfm.ru. На эти цели направят с 2020—2022 года 21 млрд рублей. На первом этапе бюджетное софинансирование получат не все, а только 15−20 наиболее активных регионов России.

По словам Дмитрия Медведева, сейчас в России 19 млн бедных. В результате усилий правительства, количество бедных уменьшилось на 400 тыс. человек, но это цифра «не та, которую всем бы хотелось», сказал премьер-министр в апреле, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2018 году. Он также заверил, что на преодоление бедности направлена вся работа социального блока правительства.