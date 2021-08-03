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Жизнь

Бензопилу разыграют среди вакцинированных тувинцев. Победителя определит барабан

В Туве объявили розыгрыш ценных призов среди привитых от коронавируса жителей, сообщает мэрия Кызыла на своей странице во «ВКонтакте».

Вакцинация.
Вакцинация.
СС0

В течение шести недель среди вакцинированных участников разыграют ценные призы.

«Телевизор, бензопила, смартфон, швейная машинка, блендер, пылесос и многое другое», — рассказали в мэрии.

Еженедельно медики будут передавать организаторам лотереи номера мобильных телефонов вакцинированных граждан.


Розыгрыш призов будут проводить каждую пятницу в прямом эфире. В оргкомитет войдут представители администрации города и депутаты.

«Случайным методом будут доставать из барабана номера победителей», — пояснили в мэрии.

Власти подчеркнули, что в розыгрыше смогут принять участие только те граждане, которые получили два компонента вакцины.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае могут разыграть машины или квартиры, чтобы стимулировать на вакцинацию, но начали с велосипеда.

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