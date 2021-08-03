Бензопилу разыграют среди вакцинированных тувинцев. Победителя определит барабан

В течение шести недель среди вакцинированных участников разыграют ценные призы.
«Телевизор, бензопила, смартфон, швейная машинка, блендер, пылесос и многое другое», — рассказали в мэрии.
Еженедельно медики будут передавать организаторам лотереи номера мобильных телефонов вакцинированных граждан.
Розыгрыш призов будут проводить каждую пятницу в прямом эфире. В оргкомитет войдут представители администрации города и депутаты.
«Случайным методом будут доставать из барабана номера победителей», — пояснили в мэрии.
Власти подчеркнули, что в розыгрыше смогут принять участие только те граждане, которые получили два компонента вакцины.
Ранее сообщали, что в Алтайском крае могут разыграть машины или квартиры, чтобы стимулировать на вакцинацию, но начали с велосипеда.