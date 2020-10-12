Берегите нос с горлом. Астрологический прогноз на 12−18 октября

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 12 по 18 октября. Кому — мечтать, кому — зубрить, а кому — отправляться на дачу, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Овен

Овнов на этой неделе потянет в поездку. Постарайтесь это хоть как-то воплотить — отправьтесь на пикник или на дачу. А во время маленького путешествия попытайтесь осознать зону комфорта, свою и близких. Воздержитесь от необдуманных поступков.

Телец

Тельцам на этой неделе особенно важно помнить о знакомых, друзьях и близких. Они как никогда нуждаются в вашей поддержке и мудром совете. Очень важно не замыкаться на себе. Постарайтесь на этой неделе сделать какой-то романтический поступок, пусть это будет приятная мелочь. Подарите хотя бы скромный букетик цветов. Главное — внимание.

Близнецы

Близнецы на этой неделе будут еще более красноречивы, чем обычно. Однако постарайтесь себя контролировать: ваши эмоциональные речи не должны приводить к ссорам и обидам. Будьте терпеливы и снисходительны к ближним. Эта неделя — хорошее время, чтобы навести порядок в квартире и офисе.

Рак

Раки — оголенные провода. Ваша душа открыта миру и готова сопереживать всем подряд. Постарайтесь на этой неделе меньше цеплять на себя негативных эмоций и переживаний. Настал период, когда необходимо переключиться с одного дела на другое, не перетаскивая за собой шлейф боли и страданий других людей.

Луна. Космос. СС0

Лев

На Львов может напасть хандра. Состояние неопределенности и непонимание «кто я?» и «что делать?» негативно повлияют на отношения с партнером и приведут к ссорам. Постарайтесь на этой неделе больше отдыхать. Погрузитесь в себя, в любимые дела, музыку, книги.

Дева

Если Девы проявят активность и позволят себе начать себя же уважать и любить, то они смогут получить все желаемое. Просто помечтайте. Начните проживать грезы и оживите их. Принимайте себя такими, какие вы есть. И берегите нос с горлом.

Весы

У Весов неделя благоприятна для реализации потенциала. Самое время для бизнес-планирования. Вас захватит работа. Однако есть риск профессионального выгорания — постарайтесь не уставать. Займитесь йогой, проведите больше времени за чтением художественной литературы.

Скорпион

Скорпионов на этой неделе потянет всех учить и наставлять. Не становитесь тираном. Пожалуйста, помните главный принцип: не просят — не лезь. Однако грамотное наставничество и мудрость дадут очень хороший результат. Неделя хороша для шопинга. Вот вам второй принцип: знайте меру, иначе к концу месяца придется сосать лапу.

Работа. Женщина. Компьютер. СС0

Стрелец

Стрельцам предлагается заняться чем-то новым. Расширяйте границы, выходите на новый уровень жизни. Заведите новые контакты. Очень хорошо на этой неделе взяться за обучение, связанное с вашей самореализацией. Возможно предложение новой работы.

Козерог

Козерогам на этой неделе нужно обратить внимание на отношения с любимым человеком. Он в этом нуждается как никогда. Постарайтесь проявить максимальное великодушие. Хорошо в этот период сделать какое-то доброе дело, связанное с благотворительностью. Благоприятны деловые поездки за границу.

Водолей

Водолею стоит позаботиться о здоровье — своем и своих близких. Будьте внимательны к атмосфере, что царит в вашем доме. На этой неделе постарайтесь отказаться от критики и осуждения. Благоприятный период для знакомств с целью создания семьи. Старайтесь употреблять больше витаминов и проводить много времени на свежем воздухе.

Рыбы

У Рыб наступает романтический период. Вам захочется новых ощущений от своего партнера. Вдохновите его, поощрите на любые попытки вас порадовать. И сами придумайте что-то, что уберет стену недопонимания, доверьтесь интуиции. Помните, что миром правит любовь! Будьте открыты и позвольте себе мечтать вслух.