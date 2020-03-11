Агата и осьминог. Беременная женщина, спасенная в метель из алтайского села, родила прелестную девочку

Наталья Москвитина из села Зеркалы, которую спасатели 8 марта вывозили на снегоболотоходе, оказалась в перинатальном центре «Дар», где утром следующего дня родила девочку. Мама счастлива, но говорит, что точно не желала бы таких приключений беременным женщинам. Altapress.ru навестил Наталью.

В метель

8 марта около часа дня Наталья Москвитина почувствовала отходящие воды. Это стало полной неожиданностью на сроке 34 недели. «Ведь еще ходить и ходить, — говорит Наталья. — Я позвонила акушерке в Шипуновскую ЦРБ, она сказала срочно выезжать».

В этот день в крае из-за непогоды перекрыли несколько федеральных трасс, а поселковые дороги были плотно занесены. Метель сделала видимость почти нулевой. Александр Москвитин срочно повез жену в Шипуново, прихватив в подмогу старшего сына, 13-летнего Артема, но далеко на своей легковушке Geely они не уехали.

Семье помог сосед Алексей Горбатов на УАЗе. «Огромное спасибо, что он нам не отказал, ведь в селе все отмечали в это время праздник», — говорит Наталья. На УАЗе Москвитиным удалось преодолеть несколько километров, но потом в районе села Родино они опять застряли. Мужчины пытались откопать дорогу вручную, и когда поняли, что все равно теряют время, стали звонить в экстренные службы.

Перинатальный центр «Дар». Анна Зайкова.

На «Лосе»

Из райцентра Шипуново навстречу семье выехала скорая помощь и трактор, но они тоже пробивались с трудом и очень медленно. Наталья понимала, что не сможет родить сама, а воды в это время хлынули сплошным потоком.

Шипуновским врачам помогла группа спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда. Они доставили роженицу до машины скорой помощи на снегоболотоходе «Лось». Затем Наталью перевезли в ЦРБ, сделали УЗИ и другие процедуры и связались со специалистами перинатального центра «Дар» в Барнауле.

Из Зеркалов Москвитины выехали во втором часу дня, добраться в Шипуново удалось только в половине восьмого вечера.

Наталья Москвитина с дочерью Агатой. Анна Зайкова.

С двумя рубцами

В дистанционном консультативном центре «Дара» круглосуточно принимают вызовы от коллег со всего края. Барнаульские специалисты оценивают состояние будущих мам и принимают решение об их транспортировке в краевой центр.

Обычно выезжают акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог и медсестра-анестезистка. В группу также может входить врач УЗИ и второй акушер. В случае если ребенку угрожает опасность, основную бригаду «догоняет» дополнительная из двух детских врачей-реаниматологов и медсестры на машине, специально оборудованной для перевозки кювеза.

Случай Натальи был непростым. В семье Москвитиных и сын Артем, и дочь Лида, которой сейчас 8 лет, родились после кесарева сечения. «Если после одного кесарева самостоятельно родить еще удастся, то с двумя рубцами на матке это невозможно, — говорит акушер-гинеколог, заведующая обсервационным отделением „Дара“ Дарья Кобзева. — Мы поговорили с Натальей, поняли, что она еще не рожает, так что детская бригада не потребовалась».

Дарья Кобзева , акушер-гинеколог центра «Дар». Анна Зайкова.

Дорога на реанимобиле до Шипунова заняла около двух часов. Спасатели несколько раз интересовались у врачей состоянием пациентки и узнавали, требуется ли какая-то помощь на дороге.

Ночью Наталью привезли в «Дар». «Сказали, что время еще позволяет и состояние стабильное, так что можно подождать до утра», — вспоминает женщина.

Редкое имя

«Мы придерживаемся такого правила, что комфортнее ребенка доставить к нам в центр в утробе матери, а не в кювезе, поэтому если состоянию малыша ничего не угрожает, то женщин везут в „Дар“, а не вызывают роды на месте», — говорит Дарья Кобзева.

Операцию провели не под общим наркозом, а с помощью спинальной анальгезии, так что Наталья все время была в сознании, услышала первый крик малышки и приложила ее к груди.

Наталья Москвитина с дочерью Агатой. Анна Зайкова.

Учитывая, что дочь родилась в столь странной и непростой ситуации, Москвитины выбрали ей редкое имя — Агата.

Сейчас девочка находится в реанимации. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое, Агате нужна респираторная поддержка, которая помогает несозревшим легким «расправляться».

«Хорошо, что маму к нам вовремя доставили, потому что роды в машине в таких случаях — большой риск. Обязательно нужно, чтобы сразу ребенку была оказана поддержка, это невозможно в районных больницах, — говорит заместитель главного врача по педиатрической помощи центра „Дар“ Олег Зуйков. — У новорожденной хороший вес — 2650 граммов, но небольшой срок дает о себе знать».

Двое-трое суток девочка еще проведет в реанимации, а затем ее переведут в палату «мать и дитя» отделения патологии новорожденных и недоношенных детей. Там Наталья и Агата пробудут еще десять суток, прежде чем их выпишут.

Заместитель главного врача по педиатрической помощи центра «Дар» Олег Зуйков. Анна Зайкова.

Как «кенгурятся» дети

Наталье разрешили навещать дочку и показали, как ее кормить. Даже недоношенные дети в «Даре» получают грудное молоко, потому что никакая смесь его не заменит.

Дарья Кобзева,

акушер-гинеколог «Дара»:

Мы внимательно к этому относимся, потому что в грудном молоке уникальное и оптимальное сочетание белков, жиров и углеводов, важных для иммунитета ребенка, а особенно для недоношенного, которому нужно быстро восстановиться. Потому наши мамы носят грудное молоко даже 500-граммовым детям — самым маленьким малышочкам. Хотя бы по капельке.

Наталья разговаривает с дочерью и меняет подгузники. «Обычные материнские хлопоты», — улыбается женщина.

«Когда ребенок уже не нуждается в нахождении в кювезе, его могут выкладывать на живот маме, — говорит Дарья Кобзева. — У нас есть специальные кушетки — „кенгурятники“. Вот мамы с малышами у нас тут „кенгурятся“. Мы и пап в это время пускаем в реанимацию».

Перинатальный центр «Дар». Анна Зайкова.

Все потрогать

У Агаты уже есть первый друг — осьминог. Такие игрушки вяжут волонтеры всероссийского клуба «28 петель» специально для детей, которые поторопились появиться на свет или родились с патологиями и находятся в реанимационных отделениях.

Игрушки индивидуальны, осьминожек забирают из «Дара» с собой. Олег Зуйков говорит, что они помогают малышам тактильно взаимодействовать с окружающим миром и стимулируют развитие головного мозга. Кроме того, они нужны для того, чтобы ребенок, который даже в таком возрасте хочет все пощупать, не выдернул жизненно важные трубки, катетеры и провода.

Вязаные игрушки для недоношенных детей. Анна Зайкова.

Большая семья

«Наш папа — настоящий герой, — говорит мама Агаты. — В праздник сразу двух женщин спас!»

Алексей Москвитин работает лесником в Шипуновском лесхозе, а Наталья — учительница начальных классов. Правда, их деревня небольшая, и в классе всего восемь учеников. Но Наталья говорит, что детей у нее теперь точно много.

Москвитины держат коров, занимаются огородом и, по словам Натальи, вообще «живут потихонечку». Медицинский персонал «Дара» восхищается спокойствием, рассудительностью и скромностью пациентки, которой пришлось поучаствовать в таких приключениях, прежде чем родить.

Наталья «приняла» свою третью беременность, потому что всегда хотела большую семью. «Сейчас кесарево сечение не уникальная и не сложная операция, — считает женщина. — Она становится все доступнее. Мы реально оценили ситуацию, поэтому и решилась. А еще потому, что у меня самый замечательный муж в мире».