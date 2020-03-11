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11 марта -7°C

Агата и осьминог. Беременная женщина, спасенная в метель из алтайского села, родила прелестную девочку

Наталья Москвитина из села Зеркалы, которую спасатели 8 марта вывозили на снегоболотоходе, оказалась в перинатальном центре «Дар», где утром следующего дня родила девочку. Мама счастлива, но говорит, что точно не желала бы таких приключений беременным женщинам. Altapress.ru навестил Наталью.

Наталья Москвитина с дочерью Агатой.
Наталья Москвитина с дочерью Агатой.
Анна Зайкова.

В метель

8 марта около часа дня Наталья Москвитина почувствовала отходящие воды. Это стало полной неожиданностью на сроке 34 недели. «Ведь еще ходить и ходить, — говорит Наталья. — Я позвонила акушерке в Шипуновскую ЦРБ, она сказала срочно выезжать».

В этот день в крае из-за непогоды перекрыли несколько федеральных трасс, а поселковые дороги были плотно занесены. Метель сделала видимость почти нулевой. Александр Москвитин срочно повез жену в Шипуново, прихватив в подмогу старшего сына, 13-летнего Артема, но далеко на своей легковушке Geely они не уехали.

Семье помог сосед Алексей Горбатов на УАЗе. «Огромное спасибо, что он нам не отказал, ведь в селе все отмечали в это время праздник», — говорит Наталья. На УАЗе Москвитиным удалось преодолеть несколько километров, но потом в районе села Родино они опять застряли. Мужчины пытались откопать дорогу вручную, и когда поняли, что все равно теряют время, стали звонить в экстренные службы.

Перинатальный центр &quot;Дар&quot;.
Перинатальный центр «Дар».
Анна Зайкова.

На «Лосе»

Из райцентра Шипуново навстречу семье выехала скорая помощь и трактор, но они тоже пробивались с трудом и очень медленно. Наталья понимала, что не сможет родить сама, а воды в это время хлынули сплошным потоком.

Шипуновским врачам помогла группа спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда. Они доставили роженицу до машины скорой помощи на снегоболотоходе «Лось». Затем Наталью перевезли в ЦРБ, сделали УЗИ и другие процедуры и связались со специалистами перинатального центра «Дар» в Барнауле.

Из Зеркалов Москвитины выехали во втором часу дня, добраться в Шипуново удалось только в половине восьмого вечера.

Наталья Москвитина с дочерью Агатой.
Наталья Москвитина с дочерью Агатой.
Анна Зайкова.

С двумя рубцами

В дистанционном консультативном центре «Дара» круглосуточно принимают вызовы от коллег со всего края. Барнаульские специалисты оценивают состояние будущих мам и принимают решение об их транспортировке в краевой центр.

Обычно выезжают акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог и медсестра-анестезистка. В группу также может входить врач УЗИ и второй акушер. В случае если ребенку угрожает опасность, основную бригаду «догоняет» дополнительная из двух детских врачей-реаниматологов и медсестры на машине, специально оборудованной для перевозки кювеза.

Случай Натальи был непростым. В семье Москвитиных и сын Артем, и дочь Лида, которой сейчас 8 лет, родились после кесарева сечения. «Если после одного кесарева самостоятельно родить еще удастся, то с двумя рубцами на матке это невозможно, — говорит акушер-гинеколог, заведующая обсервационным отделением „Дара“ Дарья Кобзева. — Мы поговорили с Натальей, поняли, что она еще не рожает, так что детская бригада не потребовалась».

Дарья Кобзева, акушер-гинеколог центра &quot;Дар&quot;.
Дарья Кобзева, акушер-гинеколог центра «Дар».
Анна Зайкова.

Дорога на реанимобиле до Шипунова заняла около двух часов. Спасатели несколько раз интересовались у врачей состоянием пациентки и узнавали, требуется ли какая-то помощь на дороге.

Ночью Наталью привезли в «Дар». «Сказали, что время еще позволяет и состояние стабильное, так что можно подождать до утра», — вспоминает женщина.

Редкое имя

«Мы придерживаемся такого правила, что комфортнее ребенка доставить к нам в центр в утробе матери, а не в кювезе, поэтому если состоянию малыша ничего не угрожает, то женщин везут в „Дар“, а не вызывают роды на месте», — говорит Дарья Кобзева.

Операцию провели не под общим наркозом, а с помощью спинальной анальгезии, так что Наталья все время была в сознании, услышала первый крик малышки и приложила ее к груди.

Наталья Москвитина с дочерью Агатой.
Наталья Москвитина с дочерью Агатой.
Анна Зайкова.

Учитывая, что дочь родилась в столь странной и непростой ситуации, Москвитины выбрали ей редкое имя — Агата.

Сейчас девочка находится в реанимации. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое, Агате нужна респираторная поддержка, которая помогает несозревшим легким «расправляться».

«Хорошо, что маму к нам вовремя доставили, потому что роды в машине в таких случаях — большой риск. Обязательно нужно, чтобы сразу ребенку была оказана поддержка, это невозможно в районных больницах, — говорит заместитель главного врача по педиатрической помощи центра „Дар“ Олег Зуйков. — У новорожденной хороший вес — 2650 граммов, но небольшой срок дает о себе знать».

Двое-трое суток девочка еще проведет в реанимации, а затем ее переведут в палату «мать и дитя» отделения патологии новорожденных и недоношенных детей. Там Наталья и Агата пробудут еще десять суток, прежде чем их выпишут.

Заместитель главного врача по педиатрической помощи центра «Дар» Олег Зуйков.
Заместитель главного врача по педиатрической помощи центра «Дар» Олег Зуйков.
Анна Зайкова.

Как «кенгурятся» дети

Наталье разрешили навещать дочку и показали, как ее кормить. Даже недоношенные дети в «Даре» получают грудное молоко, потому что никакая смесь его не заменит.

Дарья Кобзева,
акушер-гинеколог «Дара»:

Мы внимательно к этому относимся, потому что в грудном молоке уникальное и оптимальное сочетание белков, жиров и углеводов, важных для иммунитета ребенка, а особенно для недоношенного, которому нужно быстро восстановиться. Потому наши мамы носят грудное молоко даже 500-граммовым детям — самым маленьким малышочкам. Хотя бы по капельке.

Наталья разговаривает с дочерью и меняет подгузники. «Обычные материнские хлопоты», — улыбается женщина.

«Когда ребенок уже не нуждается в нахождении в кювезе, его могут выкладывать на живот маме, — говорит Дарья Кобзева. — У нас есть специальные кушетки — „кенгурятники“. Вот мамы с малышами у нас тут „кенгурятся“. Мы и пап в это время пускаем в реанимацию».

Перинатальный центр &quot;Дар&quot;.
Перинатальный центр «Дар».
Анна Зайкова.

Все потрогать

У Агаты уже есть первый друг — осьминог. Такие игрушки вяжут волонтеры всероссийского клуба «28 петель» специально для детей, которые поторопились появиться на свет или родились с патологиями и находятся в реанимационных отделениях.

Игрушки индивидуальны, осьминожек забирают из «Дара» с собой. Олег Зуйков говорит, что они помогают малышам тактильно взаимодействовать с окружающим миром и стимулируют развитие головного мозга. Кроме того, они нужны для того, чтобы ребенок, который даже в таком возрасте хочет все пощупать, не выдернул жизненно важные трубки, катетеры и провода.

Вязаные игрушки для недоношенных детей.
Вязаные игрушки для недоношенных детей.
Анна Зайкова.

Большая семья

«Наш папа — настоящий герой, — говорит мама Агаты. — В праздник сразу двух женщин спас!»

Алексей Москвитин работает лесником в Шипуновском лесхозе, а Наталья — учительница начальных классов. Правда, их деревня небольшая, и в классе всего восемь учеников. Но Наталья говорит, что детей у нее теперь точно много.

Москвитины держат коров, занимаются огородом и, по словам Натальи, вообще «живут потихонечку». Медицинский персонал «Дара» восхищается спокойствием, рассудительностью и скромностью пациентки, которой пришлось поучаствовать в таких приключениях, прежде чем родить.

Наталья «приняла» свою третью беременность, потому что всегда хотела большую семью. «Сейчас кесарево сечение не уникальная и не сложная операция, — считает женщина. — Она становится все доступнее. Мы реально оценили ситуацию, поэтому и решилась. А еще потому, что у меня самый замечательный муж в мире».

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