Беременная Ксения Собчак рассказала о проблемах со здоровьем

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак, недавно объявившая о своей беременности, призналась, что испытывает проблемы со спиной.

На странице в Instagram Ксения рассказала о своем визите к остеопату Томасу. По ее словам, сразу после приема она почувствовала себя гораздо лучше.

«Скажу вам честно, это реально чудо. Если у вас как и у меня болит спина-вам к нему. Вроде поглаживает-похлопывает, а встаешь, и ты новый человек», — призналась телеведущая.

Тем временем в Сети не утихает дискуссия, касающаяся «интересного положения» Собчак. Многие подписчики журналистки считают, что беременность — не более чем пиар-ход в преддверии запуска нового проекта Ксении «Собчак слезам не верит», пишет «Рамблер».