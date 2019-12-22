Беременная пассажирка устроила двухчасовую истерику «Аэрофлоту» из-за собак

Беременная пассажирка самолета почти два часа со слезами и истерикой добивалась разрешения от авиакомпании «Аэрофлот» перевезти двух собак в салоне самолета.

К поездке в Нью-Йорк они готовились заранее, и все справки, габариты и вес собак, провоз без клеток были согласованы с американским представителем «Аэрофлота».

Однако выяснилось, что справки от российского психиатра для перелета в США у них не принимаются, животных без клеток взять на борт они не могут. Мужчина пояснил, что собаки оказывают его жене эмоциональную поддержку, поэтому она не может без них летать. Однако сотрудники авиакомпании эти доводы не принимали, пишет «Росбалт».

Разбирательства заняли два часа, но супругов и собак все же посадили на борт за 20 минут до взлета. Животные летели 10 часов в намордниках прямо в салоне, под ногами у хозяев.

На другой стороне Атлантики работники аэропорта радостно потрепали и поприветствовали четвероногих, шок для которых остался позади.

«В моем рейтинге они уже давно и стремительно несутся с первого места на последнее с сумасшедшей скоростью», «Жаль, конечно, видеть, что Аэрофлот так скатывается. Как людей учат в компании, так они и работают. А вы ждите, что вас лишат миль теперь», — пишут комментаторы.

Ранее сообщалось об инциденте с толстым котом Виктором, вместо которого зарегистрировали похожую на него кошку. Но меньшим весом. Хозяина кота за этот трюк авиакомпания лишила 400 тыс. милей. Впоследствии вопрос о провозке животных обсуждался в различных органах власти.

Впоследствии в Минтрансе решили заняться повсеместной проблемой «толстого кота» на самолетах авиакомпаний

Невыездная горбуша

Ранее сотрудники авиаперевозчика «Аэрофлот» не допустили на борт члена Общественной палаты России Андрея Максимова со слишком длинной рыбой.

Максимов хотел привезти семье из Архангельска большую копченую горбушу. Рыбина была 58 см в длину, и если согнуть хвост, то она помещалась в рамку ручной клади.

Но дотошные сотрудники «Аэрофлота» решили, что считать надо полную длину. В конце концов решили на борт самолета рыбу не пускать.