14 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Беременные гадюки начали клубиться в Сибири

В июле количество обращений от граждан и МЧС в Сибири всегда возрастает.

Змея напугала барнаульцев.
Змея напугала барнаульцев.
vk.com/barneos22.

«Это связано с тем, что на пике лета самки гадюк выпаривают потомство, они чаще выбираются из-под земли на солнце, происходят контакты с людьми. При этом самки, защищая себя и вынашиваемое потомство, могут проявить агрессию», — рассказал заведующий кафедрой зоологии позвоночных животных Биологического института (БИ) Томского госуниверситета (ТГУ) ВадимЯрцев.

Так,

Томская область входит в ареал обитания гадюк, поэтому встретить змей можно где угодно, даже в городе, пишет «Интерфакс».

Так, с гадюками нередко сталкивались на Иркутском тракте, на улице Лазо около роддома № 4, где пролегают большие трубы с выходом на поверхность. Часто просьбы отловить гадюку поступают из Академгородка.

Что делать в случае укуса

Ученые сетуют на то, что большинство граждан не знают, как правильно себя вести при встрече с гадюкой и оказывать помощь в случае укуса.

«Зачастую змеи встречаются на полянах и опушках, они любят греться на пнях. Передвигаясь по лесу или открытому пространству, лучше всего идти с палкой, раздвигая траву перед собой. Если на пути есть гадюка, есть вероятность, что вы её спугнете. Во-вторых, важно быть в правильной обуви. Оптимальный выбор — это сапоги на 20−30 см выше лодыжки», — отметил Ярцев.

В случае укуса нужно постараться как можно быстрее доставить человека в лечебное учреждение, а укушенную часть тела следует максимально обездвижить без наложения жгута. Если под рукой есть антигистаминный препарат и анальгетик, есть смысл дать то и другое.

Цифра

Оценка запаса гадюки на территории Западной Сибири, проведенная ранее зоологами из ТГУ и Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН (Новосибирск), показала, что он составляет 105 млн особей.

Ранее жителя Алтайского края госпитализировали после укуса гадюки.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость