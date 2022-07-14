Беременные гадюки начали клубиться в Сибири

В июле количество обращений от граждан и МЧС в Сибири всегда возрастает.

«Это связано с тем, что на пике лета самки гадюк выпаривают потомство, они чаще выбираются из-под земли на солнце, происходят контакты с людьми. При этом самки, защищая себя и вынашиваемое потомство, могут проявить агрессию», — рассказал заведующий кафедрой зоологии позвоночных животных Биологического института (БИ) Томского госуниверситета (ТГУ) ВадимЯрцев.

Так,

Томская область входит в ареал обитания гадюк, поэтому встретить змей можно где угодно, даже в городе, пишет «Интерфакс».

Так, с гадюками нередко сталкивались на Иркутском тракте, на улице Лазо около роддома № 4, где пролегают большие трубы с выходом на поверхность. Часто просьбы отловить гадюку поступают из Академгородка.

Что делать в случае укуса

Ученые сетуют на то, что большинство граждан не знают, как правильно себя вести при встрече с гадюкой и оказывать помощь в случае укуса.

«Зачастую змеи встречаются на полянах и опушках, они любят греться на пнях. Передвигаясь по лесу или открытому пространству, лучше всего идти с палкой, раздвигая траву перед собой. Если на пути есть гадюка, есть вероятность, что вы её спугнете. Во-вторых, важно быть в правильной обуви. Оптимальный выбор — это сапоги на 20−30 см выше лодыжки», — отметил Ярцев.

В случае укуса нужно постараться как можно быстрее доставить человека в лечебное учреждение, а укушенную часть тела следует максимально обездвижить без наложения жгута. Если под рукой есть антигистаминный препарат и анальгетик, есть смысл дать то и другое.

Цифра

Оценка запаса гадюки на территории Западной Сибири, проведенная ранее зоологами из ТГУ и Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН (Новосибирск), показала, что он составляет 105 млн особей.

Ранее жителя Алтайского края госпитализировали после укуса гадюки.