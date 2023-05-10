10 мая
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Жизнь

Беременную зайчиху спасли от собак в Новосибирске

Волонтеры из Новосибирска 5 мая получили сообщение, что на территории завода им. Чкалова собаки гоняют зайца, передает "НГС".

Зайчата.
Зайчата.
"База Реабилитации Животных" НСО Кольцово

Волонтеры приехали на место, заманили зайца в помещение и закрыли. По кровавым следам стало ясно, что зверек нуждается в медицинской помощи.

У зайчихи обнаружили огромную скальпированную рану на животе, которую хирурги благополучно зашили.

Спасенное животное назвали Зая. А через пару дней она родила семерых зайчат, шесть из которых выжили.

Специалисты нашли сначала трех малышей, а на следующий день Зая принесла им еще троих.

Зайчата и мама чувствуют себя хорошо, но есть большая вероятность, что зайчиха не вскормит детей.

Поэтому малышей отправят в центр реабилитации диких животных на почасовое вскармливание. А зайчиху после лечения выпустят в лес.

Ранее алтайские пожарные спасли молодого быка, упавшего в выгребную яму.

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