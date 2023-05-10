Беременную зайчиху спасли от собак в Новосибирске

Волонтеры приехали на место, заманили зайца в помещение и закрыли. По кровавым следам стало ясно, что зверек нуждается в медицинской помощи.
У зайчихи обнаружили огромную скальпированную рану на животе, которую хирурги благополучно зашили.
Спасенное животное назвали Зая. А через пару дней она родила семерых зайчат, шесть из которых выжили.
Специалисты нашли сначала трех малышей, а на следующий день Зая принесла им еще троих.
Зайчата и мама чувствуют себя хорошо, но есть большая вероятность, что зайчиха не вскормит детей.
Поэтому малышей отправят в центр реабилитации диких животных на почасовое вскармливание. А зайчиху после лечения выпустят в лес.
Ранее алтайские пожарные спасли молодого быка, упавшего в выгребную яму.