«Бесов», «Анну Каренину», «Дядю Федора» проверят в Госдуме на отрицание семейных ценностей

Российский книжный союз попросил депутата Госдумы Александра Хинштейна проверить классическую литературу. Предмет проверки — отрицание семейных ценностей и пропаганда наркомании и бродяжничества. Об этом сообщают РИА Новости .

Книжный союз пояснил в сопроводительном письме, что к ним поступает множество вопросов со стороны издателей. Они интересуются, как бы их произведение случайно не нарушило законодательные инициативы и не отрицало семейные ценности.

Так на проверку предложили произведения «Таня» и «Галя Ганская» Ивана Бунина и «Тихий Дон» Михаила Шолохова на пропаганду сексуального насилия. «Бесов» Федора Достоевского — на пропаганду совращения малолетних.

«Морфий» Михаила Булгакова подозревают в пропаганде наркомании. «Анну Каренину» Союз просит проверить на пропаганду супружеской измены, а книгу «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского — на пропаганду бродяжничества.

После проверки Александр Хинштейн заявил, что произведения классической литературы не отрицают семейные ценности.