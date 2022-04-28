Книги шести алтайских авторов издадут на деньги краевого бюджета

Книги шести местных авторов издадут в Алтайском крае. Издания экспертный совет выбрал из 46 заявок, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Библионочь-2022" в библиотеке им. Шишкова

Из художественной прозы будет издана книга Анатолия Кирилина «Шествие фонарей».

Также будут выпущены два поэтических сборника — Валерия Дашкевича «Жить» и Ивана Образцова «Оживающие холмы».

Победителем в номинации «Литература для детей и юношества» стала книга Евгении Гармс «Похищение из шкафа».

Лучшими работами по краеведению были выбраны книги Юрия Крейдуна и Ивана Образцова «Исторические хроники XVIII века: Градо-Барнаульский Петропавловский собор», а также «Предание Туриной горы» Владимира Москвитина.

Конкурс на издание литературных произведений проводится в регионе с 2009 года. За 11 лет его проведения издали более 61 тысячи экземпляров книг более 80 авторов. Основная часть тиража передается в библиотеки Алтайского края.

Ранее стало известно, что книга барнаульского писателя попала в лонг-лист главной литературной премии страны.