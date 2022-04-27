Для бессонных весенних ночей. Какие издательские новинки нельзя пропустить истинным книголюбам

На неделе книга барнаульского автора Михаила Гундарина и Евгения Попова «Фазиль» попала в лонг-лист главной литературной премии страны «Большая книга». Какие еще книги из этой книжной компании точно нельзя не прочитать — в обзоре «Афиши».

Павел Басинский «Подлинная история Анны Карениной»

Путеводитель по великому роману Льва Толстого, написанный лауреатом премии «Большая книга» за бестселлер «Лев Толстой: бегство из рая».

Из книги читатель узнает, в чем же феномен истории Анны Карениной, которая будоражит до сих пор — не зря Netflix хотел снять по роману Толстого еще одну экранизацию.

Факты, собранные вместе, удивляют, обескураживают и дают объяснение многим странностям этой трагической истории любви, пишут в редакции Елены Шубиной, где издали книгу.

Вера Богданова «Сезон отравленных плодов»

Новая книга автора бестселлера «Павел Чжан и прочие речные твари» рассказывает о поколении современных тридцатилетних, выросших в хаосе девяностых. Герои романа боятся жить своей жизнью, да и можно ли обрести счастье, когда мир вокруг взрывается и горит?

Писательница Вера Богданова Библиотека им. Шишкова

В марте Богданова побывала в Барнауле — на встречи со зрителями она поговорила о литературе и насилии, о женском начале и современных реалиях общества.

«Сейчас в литературе и в обществе в целом много говорят о травме, насилии. Делает это молодое поколение, и вовсе не потому, что мы такие хрупкие, этакие снежинки. Нет, мы просто не хотим с этим жить, мы хотим, чтобы насилие перестало быть нормой. Это нездоровая история, когда женщина замазывает синяки и говорит, что, в общем-то, все нормально, и муж ее просто так особенно любит. Нездоровая история, когда тебя обесценивают и ты живешь в ситуации бесконечной вины перед кем-то», — приводят ее слова в библиотеке.

Анатолий Гаврилов «Под навесами рынка Чайковского»

Новая, после десятилетнего перерыва, книга владимирского писателя, которого называют живым классиком русской литературы.

Гаврилин — минималист, мастер короткого рассказа и парадоксальной зарисовки, точного слова и поэтического образа.

Книга носит подзаголовок «Выбранные места из переписки со временем и пространством», имеет всего 200 страниц, но над каждым абзацем хочется думать и размышлять на протяжении всего дня — так что можно считать, что книжица тянет на целый роман.

Дмитрий Глуховский «Пост»

Глуховский прежде всего прославился в народе серией книг «Метро», однако он не единожды доказал, что его книги тянут на высокую литературу.

По сюжету книги, после короткой и яростной войны, в которой было использовано секретное оружие, от прежней России осталась лишь небольшая часть, которая называет себя Московской империей.

Восточные границы её проходят всего в нескольких сотнях километров от столицы, по Волге — отравленной и зараженной, превратившейся в непреодолимую преграду. С самого Распада никто не приходил в Московию с той стороны моста через Волгу. Но однажды на железнодорожных путях появляется странный поезд.

Удивительный факт: книга «Пост» сначала вышла в аудиоформате, а уже затем — в печатном.

Дмитрий Данилов «Саша , привет!»

Данилова хорошо знают в театральном мире как драматурга — в частности, его пьесу «Человек из Подольска» поставили больше 50 раз, одна из постановок идет в Алтайском театре кукол «Сказка».

Новый роман «Саша, привет!» — это история винтика внутри социальной машины. Главный герой новой книги живёт под надзором в ожидании смерти. Что он совершил — тяжёлое преступление или незначительную провинность?

Василий Авченко «Дальний Восток: иероглиф пространства»

Кажется, россияне до сих пор толком не знают, что скрывается за понятием Дальний Восток. Но только не Авченко.

«Можем ли мы использовать это странное обозначение, соединившее чукотскую тундру и приморские субтропики, якутский полюс холода и курильский бамбук? Это не учебник истории и не краеведение. Скорее — геолирика, попытка расшифровать иероглиф пространства, понять феномен территории и человека, живущего на ней», — говорится в аннотации книги.

Роман Сенчин «Русская зима»

В новой книге две повести — «У моря» и «Русская зима». Обе почти неприкрыто автобиографичны.

Герой Сенчина — всегда человек рефлексии, человек-самоанализ, будь он мужчиной или женщиной (в центре повести «Русская зима» —девушка, популярный драматург). Как добиться покоя, счастья и «правильности», живя в дисбалансе между мучительным бытом и сомневающейся душой?

Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд»

Яхина прижизненно стала настоящей народной писательницей — пожалуй, сейчас сложно найти человека, который не читал или хотя бы не слышал о ее романе «Зулейха открывает глаза».

В ее новом романе рассказывается о событиях 1923 года, когда в Поволжье был голод.

Начальник эшелона Деев и комиссар Белая эвакуируют 500 детей из Казани в Самарканд. Роман-путешествие, который строится на преодолении обстоятельств, вере в человека и сплетении культур.