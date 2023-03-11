11 марта
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Жизнь

Беспилотники стали летать над сибирским городом

Жители Новосибирска заметили, как над районами города начали летать беспилотники.

Обследование неочищенных от снега крыш с помощью беспилотников.
Обследование неочищенных от снега крыш с помощью беспилотников.
54.mchs.gov.ru

Выяснилось, что это МЧС обследует неочищенные от снега крыши с помощью беспилотников, пишет НГС.

С начала этого года специалисты уже совершено более 30 полетов над городскими районами. Обследовано около 12 километров кровли и балконов жилых и нежилых зданий.

Между тем в Барнауле усилится контроль за очисткой кровель и тротуаров от наледи. Из-за потепления и последующим похолоданием есть угроза появления наледи и ледяных навесов на крышах зданий, а также образования гололеда на придомовых территориях и тротуарах.

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