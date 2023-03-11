Беспилотники стали летать над сибирским городом

Выяснилось, что это МЧС обследует неочищенные от снега крыши с помощью беспилотников, пишет НГС.

С начала этого года специалисты уже совершено более 30 полетов над городскими районами. Обследовано около 12 километров кровли и балконов жилых и нежилых зданий.

Между тем в Барнауле усилится контроль за очисткой кровель и тротуаров от наледи. Из-за потепления и последующим похолоданием есть угроза появления наледи и ледяных навесов на крышах зданий, а также образования гололеда на придомовых территориях и тротуарах.