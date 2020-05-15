Бесплатное питание для сибирских школьников отложили на два года, несмотря на обещания Путина

Таким образом, регион не сможет организовать бесплатное питание для учащихся 1−4 классов, о котором говорил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию РФ.
«Мероприятия по бесплатному горячему питанию для детей перенесены на 1 сентября 2022 года», — говорится в документе регионального минобра.
Также в документе сообщается, что регион отозвал свою заявку на обеспечение учащихся едой.
В министерстве изданию согласились дать комментарии только после официального запроса.
Стоит отметить, что организация обеспечения начальных классов горячим питанием в фиансовом плане легла на регионы. Например, в Новосибирской области только на начало учебного года в сентябре 2020 года на это дело запланировано 280 млн рублей, а на 2021 год — 730 млн.
Ранее Путин рассказал, как принимали идею о бесплатном питании в школах — было непросто, все были против, но он продавил.