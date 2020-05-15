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Жизнь

Бесплатное питание для сибирских школьников отложили на два года, несмотря на обещания Путина

Министерство образования Иркутской области заявило, что значительная часть школ региона не готова к обеспечению бесплатными обедами всех учеников младших классов, пишет «Тайга.инфо».

Обед ребенка в школьной столовой в Быстром Истоке.
Обед ребенка в школьной столовой в Быстром Истоке.
vk.com/blacklist_barnaul

Таким образом, регион не сможет организовать бесплатное питание для учащихся 1−4 классов, о котором говорил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию РФ.

«Мероприятия по бесплатному горячему питанию для детей перенесены на 1 сентября 2022 года», — говорится в документе регионального минобра.

Также в документе сообщается, что регион отозвал свою заявку на обеспечение учащихся едой.

В министерстве изданию согласились дать комментарии только после официального запроса.

Стоит отметить, что организация обеспечения начальных классов горячим питанием в фиансовом плане легла на регионы. Например, в Новосибирской области только на начало учебного года в сентябре 2020 года на это дело запланировано 280 млн рублей, а на 2021 год — 730 млн.

Ранее Путин рассказал, как принимали идею о бесплатном питании в школах — было непросто, все были против, но он продавил.

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