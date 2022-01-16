Бессарабов встретился с главой Барнаула и отметил «изменения в облике»

Глава Барнаула Вячеслав Франк встретился с депутатом Госдумы Даниилом Бессарабовым и обсудил изменения в облике города, сообщает мэрия.

Франк и Бессарабов обсудили результаты реализации национальных проектов в Барнауле в 2021 году и перспективы развития города.

В частности, депутат отметил значительный объем выполненных работ в рамках нацпроектов.

«Изменения в облике города в лучшую сторону, безусловно, есть, их отмечают избиратели», — подчеркнул Бессарабов.

В минувшем году отремонтировали 20 дорог, реконструировали два моста, благоустроили 65 дворов, произвели реновацию Мизюлинской рощи и зеленой зоны в поселке Южном.

«В пригородной зоне такой масштабный проект реализован в первые», — напомнил парламентарий.

Бессарабов заявил, что необходимо продолжать работу по реализации нацпроектов, направленных на повышение благосостояния барнаульцев и создание комфортных условий проживания.

По его словам, объединение усилий «Единой России» и городской власти будет способствовать более эффективной работе в указанном направлении.

Франк заверил депутата в том, что развитие города остается приоритетной задачей для власти.

«Взаимодействие органов местного самоуправления с депутатами, представляющими в Госдуме интересы барнаульцев, способствует эффективному участию города в федеральных проектах и программах», — пояснили в мэрии.

В 2022 году, по словам Франка, продолжат работы по дорожному ремонту и строительству, благоустройству дворовых и общественных территорий.

К примеру, запланировали обустройство сквера в районе набережной Барнаулки, возведение новых образовательных учреждений. Также продолжат участие Барнаула в федеральной программе развития туризма.