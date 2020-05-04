Дорогие однополчане! Каждый год 9 Мая я теперь жду с трепетом. Как пройдет «Бессмертный полк»? Когда в 2013 году издательский дом «Алтапресс», поддерживая инициативу томских журналистов, предложил провести марш в нашем крае, никто не верил, что на призыв откликнется столько людей. С тех пор в нашем полку только прибавляются солдаты.

Потому и спрашиваю себя каждый раз: а в этом году у нас получится? Сможем сохранить полк как народный марш — свободным от разнарядок, политической трескотни и бюрократии? Для меня это, если хотите, момент истины.

Один мудрый градоначальник сказал про наш с вами полк так: «Это то немногое, что сегодня всех нас сближает». Вы, наверное, уже знаете, что шествие в Барнауле, да и во всем мире, не состоится из-за коронавируса. Но это не повод забыть о том, что пережили наши деды и прадеды. Скорее наоборот. 75 лет Великой Победе. Помните лозунг полка? «Они должны идти победным строем в любые времена». А это значит, что наше построение не отменяется. Просто оно должно состояться в другом виде.

Зачем человеку полк? Мотива, как правило, два. Первый — память, семейная история, которую нужно передать юному поколению, гордость за своих героев. А еще — коллективное сопереживание, когда свой идет среди своих, когда все мы равны и все — в долгу перед своими героями, которые идут вместе с нами, когда понимаешь, что ты — часть чего-то большего, того, что объединяет понятие «народ». Наш полк хоть на какое-то мгновение, но — братство. Давайте попробуем доказать себе, что это не пустые слова, и в трудные минуты.

«Бессмертный полк» в Барнауле. 2019 год. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Итак, сначала о виртуальной действительности. Что можно сделать в память о своем ветеране к 9 Мая?

Запомните хэштег — #бессмертныйполкдома . Сфотографируйтесь с портретом родного солдата , расскажите свою историю , снимите видео и опубликуйте свой пост в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграм» с этим хэштегом.

. Сфотографируйтесь с портретом родного солдата расскажите свою историю снимите видео и опубликуйте свой пост в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграм» с этим хэштегом. 9 мая смотрите онлайн-трансляцию о том , как люди отмечают День Победы , на сайте moypolk.ru. Пост с хэштегом #бессмертныйполкдома автоматически попадет на этот сайт.

как люди отмечают День Победы на сайте moypolk.ru. Пост с хэштегом автоматически попадет на этот сайт. Вы можете сменить свою аватарку в социальных сетях ко Дню Победы на рамку с символом полка — Журавликом , придуманным нашим арт-директором Алексеем Шелеповым. Для этого можно прочитать подробную инструкцию на сайте moypolk.ru или в каждой из социальных сетей зайти в группу «Бессмертный полк». Там тоже написано , как это сделать. От себя замечу: сделал , легко.

«Бессмертный полк» в Барнауле. 2019 год. Анна Зайкова , altapress.ru.

Конечно же , сейчас , в изоляции, — самое время создать свой семейный архив памяти: записать вашего родственника в «Народную летопись» на сайте moypolk.ru. Большинство записей в Алтайском крае было сделано в 2013—2014 годах. Настоятельно рекомендую зайти на сайт. Там появилось много дополнительных возможностей. Информация , размещенная здесь , будет передана в главный храм Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке.

сейчас в изоляции, — самое время создать свой семейный архив памяти: записать вашего родственника в «Народную летопись» на сайте moypolk.ru. Большинство записей в Алтайском крае было сделано в 2013—2014 годах. Настоятельно рекомендую зайти на сайт. Там появилось много дополнительных возможностей. Информация размещенная здесь будет передана в главный храм Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. Теперь о наших , алтайских возможностях. Мы предлагаем всем , кому дорога память о его ветеране , написать «Письмо победителю», вступить с ним в мысленный диалог , привлечь к этому своих детей и внуков. Сделать это можно прямо на сайте altapress.ru и прикрепить к письму портрет своего ветерана. Письмо будет опубликовано на нашем сайте в специальном разделе 9 мая.

алтайских возможностях. Мы предлагаем всем кому дорога память о его ветеране написать «Письмо победителю», вступить с ним в мысленный диалог привлечь к этому своих детей и внуков. Сделать это можно прямо на сайте altapress.ru и прикрепить к письму портрет своего ветерана. Письмо будет опубликовано на нашем сайте в специальном разделе 9 мая. Кроме того , можно рассказать свои истории на страницах партнеров полка — на «Триколор ТВ», в «Живом журнале » и сообществе в «Вайбере». Попробуйте опубликовать семейные снимки с родными — участниками Великой Отечественной войны в «Яндекс.Коллекциях». Слушайте истории «Бессмертного полка» в эфире «Дорожного радио» и в подкастах на сайте moypolk.ru

«Бессмертный полк» в Барнауле. 2019 год. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Если вы продолжаете искать информацию о своем солдате , то обратите внимание на Международный образовательный проект «ГенЭкспо» ( #ХабСудТех) — онлайн-фестиваль «Все грани памяти». Три дня ( 8−10 мая) в прямом эфире на YouTube будут звучать лекции лучших специалистов из десяти стран по военному историческому поиску.

то обратите внимание на Международный образовательный проект «ГенЭкспо» #ХабСудТех) — онлайн-фестиваль «Все грани памяти». Три дня 8−10 мая) в прямом эфире на YouTube будут звучать лекции лучших специалистов из десяти стран по военному историческому поиску. А еще можно записаться на бесплатные мастер-классы ДШИ ( Детские школы искусств) онлайн «Расскажи о семейных реликвиях», которые будут транслироваться с 1 по 9 мая.

Как видите, перед нами открывается много возможностей.

Но, пожалуй, самое главное — отметить День Победы в кругу семьи, рассказав детям о тех, кого помним. Я расскажу внучке о моей бабушке, которая каждое 9 Мая плакала, потому что не знала, куда ей возлагать цветы. Дед погиб в 41-м, и долгих семьдесят лет наша семья пыталась найти его могилу. Нашли с помощью поисковиков на мемориале в Великих Луках только в 2012 году. Бабушка об этом так и не узнала…

«Бессмертный полк» в Барнауле. 2019 год. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

И мы с Соней возьмем портреты деда и отца и споем вместе «День Победы». Кстати, эту песню можно спеть всем домом, определив время одновременного выхода на балкон. Кто-то уже решил выставить портреты своих ветеранов в окна. А моя знакомая, живущая в поселке, договаривается со своими соседями выставить портреты своих героев на заборах вдоль улицы. В этот день мы должны быть вместе со своими героями, которые заслужили идти в парадном строю в любые времена.

Юрий Пургин,

координатор акции «Бессмертный полк» в Алтайском крае