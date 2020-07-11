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Жизнь

«Бессмертный полк» могут перенести на осень

Акцию «Бессмертный полк», которая должна была состояться 27 июля, могут перенести на более поздний срок, сообщает ТАСС.

Участники шествия "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2015 год.
Участники шествия "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2015 год.
Денис Жилин

Окончательного решения по этому вопросу нет, сообщили в пресс-службе движения «Бессмертный полк России».

«Такая возможность действительно обсуждается, поскольку неоднозначная ситуация в регионах по эпидобстановке. Мы ждем принятия какого-то решения нашим руководством. Этот вопрос стоит очень остро, но сказать на 100% - будет или не будет шествие — мы на данный момент не можем», — рассказали организаторы.

«Интерфаксу» они заявили, что думают о переносе шествия на осень, когда «на смену летней жаре придет более комфортная прохлада».

В «Бессмертном полку» также уточнили, что им важно одновременное проведение акции в регионах России.

Напомним, что в Алтайском крае все массовые мероприятия запрещены. В регионе также усилен масочный режим.

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