«Бессмертный полк» могут перенести на осень

Окончательного решения по этому вопросу нет, сообщили в пресс-службе движения «Бессмертный полк России».

«Такая возможность действительно обсуждается, поскольку неоднозначная ситуация в регионах по эпидобстановке. Мы ждем принятия какого-то решения нашим руководством. Этот вопрос стоит очень остро, но сказать на 100% - будет или не будет шествие — мы на данный момент не можем», — рассказали организаторы.