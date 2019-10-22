Бесстрашный мужчина вытащил крокодила из бассейна голыми руками

Американка обнаружила у себя в бассейне аллигатора длиной около 2,5 метров. Он лежал на дне и сам не смог бы выбраться.

Женщина обратилась к профессиональным ловцам аллигаторов. Приехавший мужчина бесстрашно прыгнул в бассейн без защитного снаряжения.

Он аккуратно взял крокодила за хвост и стал подтягивать его к бортику. Когда животное развернулось, специалист устроил шоу. Он стал гладить животное по шее, успокаивая его, затем связал ему пасть. Все это он проделал голыми руками, пишет mail.ru.

По словам специалиста, он работает с аллигаторами около 30 лет, хорошо знает их повадки и совершенно не боится этих животных.