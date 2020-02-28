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Жизнь

Бесстрашную сибирячку наградили медалью за спасение ребенка от стаи собак

В Красноярском крае местной жительнице вручили медаль «Доблесть и отвага» за спасение девятилетнего мальчика от стаи бродячих собак, сообщает региональный СК.

Жительнице Красноярска вручили медаль за спасение ребенка от стаи собак.
Жительнице Красноярска вручили медаль за спасение ребенка от стаи собак.
krk.sledcom.ru.

Медаль вручал руководитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия Андрей Потапов по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.

Инцидент с нападением собак произошел днем 6 ноября 2019 года, когда девятилетний мальчик с 11-летним братом гуляли в районе улицы Шевченко в Красноярске.

Старший брат побежал за помощью до ближайшего павильона и позвал женщину-товароведа Наталью Луговкину, которая отгоняла агрессивных собак и тем самым спасла ребенка.

«Мальчик получил тяжелые травмы в виде рваных ран и госпитализирован в медицинское учреждение, где ему проведено несколько операций», — рассказали в ведомстве.

Бродячие собаки.
Бродячие собаки.
«Каменские известия» / izvestiy-kamen.ru/

Как сообщает «ТВК Красноярск», женщина с ужасом вспоминает тот день, когда ей пришлось буквально вырывать ребенка и пастей бездомных собак.

«Я кричала громко на этих собак, кидалась камнями, видимо, шугнула их, и мальчика попыталась вытащить. Собаки начали окружать, я палками, бутылками, все в них начала кидать. Собаки нас до самого конца гнали», — вспоминает женщина.

Напомним, с начала 2020 года в Красноярске произошло несколько смертельных случаев нападения собак.

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