Бесстрашную сибирячку наградили медалью за спасение ребенка от стаи собак

В Красноярском крае местной жительнице вручили медаль «Доблесть и отвага» за спасение девятилетнего мальчика от стаи бродячих собак, сообщает региональный СК.

Жительнице Красноярска вручили медаль за спасение ребенка от стаи собак.

Медаль вручал руководитель ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия Андрей Потапов по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.

Инцидент с нападением собак произошел днем 6 ноября 2019 года, когда девятилетний мальчик с 11-летним братом гуляли в районе улицы Шевченко в Красноярске.

Старший брат побежал за помощью до ближайшего павильона и позвал женщину-товароведа Наталью Луговкину, которая отгоняла агрессивных собак и тем самым спасла ребенка.

«Мальчик получил тяжелые травмы в виде рваных ран и госпитализирован в медицинское учреждение, где ему проведено несколько операций», — рассказали в ведомстве.

Как сообщает «ТВК Красноярск», женщина с ужасом вспоминает тот день, когда ей пришлось буквально вырывать ребенка и пастей бездомных собак.

«Я кричала громко на этих собак, кидалась камнями, видимо, шугнула их, и мальчика попыталась вытащить. Собаки начали окружать, я палками, бутылками, все в них начала кидать. Собаки нас до самого конца гнали», — вспоминает женщина.

Напомним, с начала 2020 года в Красноярске произошло несколько смертельных случаев нападения собак.