Бетономешалки окружили жилой дом в Барнауле для «ювелирно-точечной постройки» новой 16-этажки

Жители квартала «Невский 2» пожаловались в интернет-сообществе « Барнаул 22 » на армию бетономешалок, которая коптит воздух и регулярно подвозит свежую смесь к стройплощадке.

Ранее altapress.ru рассказал про «невскую битву» — между застройщиком и жителями домов — на участке площадью 1,5 га, где приступили к строительству 16-этажного дома.

Если кратко, то людям обещали детский сад, спорткомплекс и парковки, а в итоге землю, где это должно было появиться, решили использовать иначе. И между домами начали строить дом.

12 мая местная жительница отметила, что в ее дворе начался кошмар — шум, гул, выхлопные газы, залетающие в квартиру на 11 этаже, и банальная небезопасность для пешеходов.

«Здесь стоят бетономешалки. Ведется строительство шестнадцатиэтажного двухподъездного дома. Разрешение на строительство получено в марте 2021 года», — рассказала автор видео.

«Разрешение выдала администрация, которая посчитала, что это вполне нормально, если здесь будет вонять и всеми днями газовать», — добавила жительница дома возле стройки.

Она также отметила, что дети «из-за шума и выбросов» не могут гулять на детской площадке.

«Мне кажется, что это совершенно незаконно. Я призываю власти разобраться в данной ситуации», — сказала женщина с надеждой на перемены.

Ранее в Барнауле прошел митинг против точечной застройки и градостроительной политики мэрии.