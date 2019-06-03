Без богатырей и караоке. Какие развлечения ждут посетителей «АлтайФеста-2019»

В 2019 году на фестивале «АлтайФест» решено сократить развлекательную программу. При этом организаторы обещают насыщенные мероприятия в каждом из павильонов и красочное открытие.

На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест"

Один из крупнейших фестивалей Алтайского края будет проводиться 28−29 июня в селе Новотырышкино Смоленского района.

Уже известно, что в нынешнем году не будет турнира «Богатырь Алтайфеста». В предыдущие годы он проводился как личное первенство, по олимпийской системе (с выбыванием), согласно упрощенным правилам борьбы сумо.

На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков «АлтайФест» Олег Богданов

В 2017 году призовой фонд турнира составлял 250 тыс рублей.

Решено отказаться и от конкурса караоке, в котором разыгрывался годовой запас напитков.

Наверняка расстроятся и любители русской бани. Парной фестиваль, который стал главной «фишкой» «АлтайФеста-2017», тоже не состоится.

На Алтае прошел фестиваль любителей веников и пара. Олег Богданов

Сокращение программы организаторы объясняют желанием предприятий-участников сосредоточиться на собственных площадках.

Что будет нового?

В нынешнем году прямо на входе «Сибирского подворья» будет установлена дегустационная зона. Каждый посетитель фестиваля сможет попробовать любимые безалкогольные напитки — минеральную воду, морсы, соки, лимонады. Организаторы смогут напоить около 1,5 тыс. человек.

На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков «АлтайФест» Олег Богданов

На фестивале впервые будет работать отдельная чайная площадка. У озера будет разбит шатер с удобными пуфиками для посетителей, где в течение двух дней будут проводить чайные церемонии.

Обещают организаторы и большую гриль-зону. Только площадка компании «Барнаульский пищевик» займет около 400 кв метров.

На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков «АлтайФест» Олег Богданов

У «Алтайфеста-2019» появится собственный гимн и танец, исполнить их планируется во второй день фестиваля, 29 июня, в ходе концертной программы.