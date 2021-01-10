Как быстро войти в рабочий ритм после праздников: два совета от врачей

Как войти в рабочий ритм, если все каникулы вы только и делали, что лежали на диване и смотрели сериалы? О том, как быстро взбодриться и не навредить себе, рассказали эксперты изданию news.ru.

Во-первых, тем, кто во время новогодних каникул не ограничивал себя в еде, необходимо срочно скорректировать меню. Об этом рассказала специалист Центра коррекции веса им. Н. Э. Баумана, диетолог Дарья Русакова.

«Нужно постепенно выходить из состояния переедания, сокращать порции и переходить на дробное питание. Те, у кого нет противопоказаний, могут добавить один разгрузочный день в неделю — на кефире или свежих овощах и фруктах. Так как сейчас россияне мало двигаются, крупяные гарниры желательно ограничить. Можно оставить каши на завтрак, а на гарнир выбирать тушёные или свежие овощи. Когда начнётся работа, овощи также могут стать хорошим вариантом перекуса. Либо несладкие напитки, которые поспособствуют выведению вредных веществ и притупят чувство голода», — советует врач.

Врач считает, что садиться на строгую диету после перееданий опасно для здоровья: высок риск повредить слизистую желудочно-кишечного тракта.

Психолог Елена Новоселова в свою очередь советует россиянам заранее перейти от просмотра фильмов на диване к чтению книг, любимому хобби или прогулкам на свежем воздухе.

«Сразу сконцентрироваться на работе, быть в хорошем настроении поможет строгое планирование. Иногда необходимо даже очень подробное — с шагом в 15−20 минут. Это особенно помогает тем, кому сложно работать из дома. И нужно обязательно оставить время на активный физический отдых, чтобы в перерывах поприседать или немного размяться. И в принципе стоит настроиться на позитивный лад. Всё же начался новый год, и все мы можем надеяться, что он будет полегче», — говорит специалист.

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