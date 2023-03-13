Без дождя, снега и гололедицы. Какая погода будет в Алтайском крае с 14 по 16 марта

Погода в Алтайском крае с 14 по 16 марта будет спокойная и преимущественно без осадков, сообщает meteo22.

Погода в Алтайском крае 14 марта

Температура -1, +4, в предгорьях местами до +10 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-восточный, 2−7 м/с.

Погода в Барнауле 14 марта

Температура +1,+3 градусов. Без осадков. В утренние часы возможен туман.

Ветер юго-восточный, 2−7 м/с.

Погода в Алтайском крае 15 марта

Температура +3,+8, в предгорьях местами до + 14 градусов. Преимущественно без осадков, по западным районам местами небольшие осадки в виде мокрого снега.

Ветер юго-восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Погода в Барнауле 15 марта

Температура +3,+5 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2−7 м/с.

Погода в Алтайском крае 16 марта

Температура +2,+7 градусов. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега.

Ветер южный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Барнауле 16 марта

Температура +2,+4 градусов.

В конце дня небольшой снег, мокрый снег. Ветер южный 5−10 м/с.