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Жизнь

Без градаций: платить пенсии согласно Конституции потребовали в Госдуме РФ

Индексация пенсий должна затрагивать всех без исключения россиян, без деления их на категории, заявил председатель партии «Справедливая России» Сергей Миронов.

Сергей Миронов в Барнауле.
Сергей Миронов в Барнауле.
altapress.ru

Градация пенсионеров не прописана в Конституции страны, подчеркнул депутат.

«Хватит уже хлопать пенсионеров по карманам и делить на категории — неработающие, там-то работающие, столько-то зарабатывающие. Если человек доработал до пенсии, государство не должно волновать, где и как он работает дальше, сколько получает», — приводит словам Миронова пресс-центр партии.

Ранее Минтруда РФ направило в правительство свои предложения по индексации выплат работающим пенсионерам, пишет ura.ru.

По мнению Миронова, предложения ведомства могут являться очередными вариантами «недоиндексации», при которых повышение пенсий будет зависеть от неких условий, в числе которых уровень доходов и сфера деятельности.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условие для возврата индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Условие простое — бюджетная обеспеченность», — сказал Путин.

При этом президент напомнил, что, например, в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили.

«Индексация крайне важна. Здесь есть определенные тонкие моменты», — добавил Путин.

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