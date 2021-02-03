Без градаций: платить пенсии согласно Конституции потребовали в Госдуме РФ

Градация пенсионеров не прописана в Конституции страны, подчеркнул депутат.
«Хватит уже хлопать пенсионеров по карманам и делить на категории — неработающие, там-то работающие, столько-то зарабатывающие. Если человек доработал до пенсии, государство не должно волновать, где и как он работает дальше, сколько получает», — приводит словам Миронова пресс-центр партии.
Ранее Минтруда РФ направило в правительство свои предложения по индексации выплат работающим пенсионерам, пишет ura.ru.
По мнению Миронова, предложения ведомства могут являться очередными вариантами «недоиндексации», при которых повышение пенсий будет зависеть от неких условий, в числе которых уровень доходов и сфера деятельности.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условие для возврата индексации пенсий работающим пенсионерам.
«Условие простое — бюджетная обеспеченность», — сказал Путин.
При этом президент напомнил, что, например, в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили.
«Индексация крайне важна. Здесь есть определенные тонкие моменты», — добавил Путин.