Без градаций: платить пенсии согласно Конституции потребовали в Госдуме РФ

Градация пенсионеров не прописана в Конституции страны, подчеркнул депутат.

«Хватит уже хлопать пенсионеров по карманам и делить на категории — неработающие, там-то работающие, столько-то зарабатывающие. Если человек доработал до пенсии, государство не должно волновать, где и как он работает дальше, сколько получает», — приводит словам Миронова пресс-центр партии.