Без окон, без дверей. Приемный покой онкоцентра на Никитина переехал из подвала в место поудобнее

Почти полвека врачам в корпусе краевого онкоцентра на ул. Никитина, 77 приходилось принимать пациентов в подвале. Но в 2024 году все изменилось, и приемный покой переехал в новое место. Почему только сейчас и как теперь будут принимать пациентов, рассказали в пресс-службе онкоцентра.

Лучше, чем ничего

Без окон, вентиляции, в небольших помещениях - в таких суровых условиях врачи работали в корпусе онкодиспансера уже 47 лет.

И все же, это было лучше, чем ничего. Ведь тогда, в 1970-е годы в распоряжении краевого онкодиспансера было очень мало подходящих помещений. А вот пациентов, нуждающихся в срочной помощи было очень и очень много.

«Смертность от опухолей органов в те годы была колоссальная, ведь возможностей для их лечения не было никаких», - сообщают в пресс-службе ведомства.

Алтайский онкодиспансер. АКОД "Надежда".

На начало 1970 года административно-хозяйственная база краевого онкодиспансера состояла всего из трех помещений. Это поликлиника на пересечении улиц Партизанской и Социалистического проспекта, двухэтажка и трехэтажный корпус на улице Никитина.

Ни одно из этих зданий не было типовым объектом здравоохранения. Все они были построены по другому проекту, который был далек от медицины. Заслуженный онколог РФ Александр Лазарев лично участвовал в строительстве корпуса онкодиспансера на Никитина,77, и вспоминал следующее:

«В те годы такая ситуация была не только в онкологии - во всей системе регионального здравоохранения. Попасть в генплан с проектом строительства больницы было крайне тяжело. Все это были «приспособы» из зданий, изначально планировавшихся под совершенно иные задачи».

Онкодиспансер. Карантин. Анна Зайкова.

Лечить там, где должны спать

Одной из первых испытала неудобства поликлиника на ул. Партизанской. Ведь четырехэтажное здание будущего медучреждения изначально должно было стать общежитием. Соответственно и строили его как жилое здание: с узкими темными коридорами и маленькими комнатами. А центральный водопровод и канализация находились только в местах общего пользования.

Но студентов в него так и не заселили. Вместо этого неудавшееся общежитие передали в распоряжение онкодиспансера. Предстояла серьезная работа, чтобы сделать из жилого здания полноценную больницу.

Строители выбивали стены, чтобы провести кислород, и оборудовали в небольших помещениях целые операционные. Для этого даже обрезали операционные лампы, чтобы подвесить их над операционным столом, ведь высота потолков составляла всего 2,5 м.

Операция в онкоцентре. Минздрав АК.

Лишь бы не долгострой

Однако трех зданий было слишком мало, чтобы помочь всем пациентам. В тех скромных условиях алтайские онкологи могли лечить только опухоли кожи, молочной железы и женских половых органов. А тяжелых больных с раком легких или кишечника отправляли в другие регионы.

Чтобы начать в регионе онкологическую хирургию органов грудной клетки (легкие, пищевод, желудок) и брюшной полости (кишечник), нужно было дополнительное здание. Оно должно было быть достаточно большим, чтобы в нем мог разместиться хирургический корпус с полноценными операционными и реанимационными палатами.

В 1975 году краевому онкодиспансеру выделили деньги на строительство нового здания. Чтобы не превращать проект в очередной долгострой, воспользовались готовой проектно-сметной документацией лабораторного корпуса. Это была семиэтажная «свечка» на улице Никитина, 77.

Операция в онкодиспансере. "Надежда".

«Очевидно, что она не была предназначена для нужд онкологической службы, многое пришлось перестраивать и приспосабливать по ходу строительства», - добавляют в ведомстве.

К счастью, в новом здании удалось разместить все необходимые операционные и кабинеты врачей. А вот места под приемный покой так и не нашлось. Было решено разместить его в подвале. Подходящее помещение появилось только через 47 лет.

Долгожданный переезд

Все изменилось, благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями», стартовавшему по решению президента РФ в 2019 году. Началось масштабное переоснащение онкологической службы Алтайского края.

Новое помещение приемного покоя Telegram-канал "Алтайский онкодиспансер"

В первую очередь, вывели из эксплуатации старое рентгенологическое оборудование, занимавшее долгие годы первый этаж «свечки».

«С помощью целевой субсидии бюджета Алтайского края был проведен капитальный ремонт помещений для размещения нового рентгенологического оборудования. А на освободившихся площадях удалось оборудовать помещение для нового приемного покоя», - сообщает пресс-служба.

Новая площадь приемного покоя оказалась в два с половиной раза больше предыдущей — 62 кв. м. Здесь удалось разместить комнату ожидания, консультативный кабинет врача и кабинет регистрации пациентов. Во всех кабинетах - капитальный ремонт, в том числе, оборудована система вентиляции.

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