Без травм. Как и где правильно кататься на ватрушке, рассказала эксперт

При покупке тюбинга следует обращать внимание на максимальную грузоподъемность. В зависимости от материалов изготовления она может составлять от 25 до 120 кг. Также эксперт советует ориентироваться и на рост человека.
Для детей младше 4−5 лет Мешалкина рекомендует выбирать тюбинг только в качестве санок для катания по ровной поверхности.
Взрослые, отметила она, часто покупают большие ватрушки для катания вдвоем, в том числе с ребенком. По словам эксперта, это не безопасно, поскольку на большой скорости будет очень сложно удержать пассажира на коленях.
«При катании на тюбингах стоит выбирать место без деревьев, кустарников и других препятствий. Также важно соблюдать дистанцию, не тормозить руками и ногами при спуске. К автомобилю ватрушку тоже цеплять не стоит, на скорости она просто не сможет затормозить», — заключает Мешалкина.
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