Без травм. Как и где правильно кататься на ватрушке, рассказала эксперт

Как правильно кататься с горки на ватрушке и не получить травму, рассказала «Газете.ру» эксперт направления «Дача» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина.

При покупке тюбинга следует обращать внимание на максимальную грузоподъемность. В зависимости от материалов изготовления она может составлять от 25 до 120 кг. Также эксперт советует ориентироваться и на рост человека.

Для детей младше 4−5 лет Мешалкина рекомендует выбирать тюбинг только в качестве санок для катания по ровной поверхности.

Взрослые, отметила она, часто покупают большие ватрушки для катания вдвоем, в том числе с ребенком. По словам эксперта, это не безопасно, поскольку на большой скорости будет очень сложно удержать пассажира на коленях.

«При катании на тюбингах стоит выбирать место без деревьев, кустарников и других препятствий. Также важно соблюдать дистанцию, не тормозить руками и ногами при спуске. К автомобилю ватрушку тоже цеплять не стоит, на скорости она просто не сможет затормозить», — заключает Мешалкина.

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