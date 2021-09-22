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Жизнь

Без заявки. Какие социальные выплаты россиянам будут начислять автоматически

Российское правительство распределило бюджет на индексацию материнского капитала в 2022 году и в плановый период 2023—2024 годов. Кроме того, стало известно, что молодые мамы смогут получать ежемесячные выплаты автоматически, без заявления. Об этом сообщает «ТАСС».

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Какие пособия станут автоматическими?

В беззаявительном порядке будут начислять пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, единовременные выплаты при рождении ребенка, уточняет издание со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«Со следующего года суммы станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически в электронном виде, что гораздо удобнее и проще, не нужно передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас», — отметил чиновник.

Материнский капитал.
Материнский капитал.
Из открытых источников.

О каких еще планах рассказал Мишустин?

По словам премьера, по-прежнему Фонд социального страхования будет обеспечивать людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации.

Кроме того, запланирован выход на траекторию устойчивого экономического роста. Мишустин добавил, что, по поручению президента Владимира Путина, для регионов предусмотрены средства на льготные бюджетные кредиты.

Кредит.
Кредит.
СС0

«Все меры, которые предлагаются в рамках бюджетных документов, представленных на рассмотрение, — это не разовые решения, а системная работа, направленная на повышение качества жизни каждого человека в нашей стране. И мы продолжим делать все необходимое, чтобы расходы на такие цели были максимально эффективными и результативными», — цитирует «ТАСС» политика.

Напомним, российским отцам предложили выплачивать «папский» капитал.

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