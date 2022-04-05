5 апреля
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Жизнь

Где размещать беженцев решили власти Алтайского края

Губернатор Алтайского края подписал распоряжение об утверждении перечня пунктов, где могут разместиться беженцы с Украины. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на документ.

Чемоданы.
Чемоданы.
Дмитрий Лямзин

Власти определили для беженцев восемь организаций. Это санатории «Станкостроитель», «Барнаульский», «Обь», «Сосновый бор» в Первомайском районе, гостиница «Колос», оздоровительно-образовательный центр «Кристалл», Топчихинский центр помощи детям и краевой лечебно-реабилитационный в Яровом.

Организовать перевозку людей должен краевой минтранс, минсоцзащиты края займется социально-бытовым устройством переселенцев за счет федеральных средств, региональный минздрав взял ответственность за экстренную помощь беженцам, минобрнауки будет распределять детей в образовательные учреждения, а управление по труду устроит беженцев на работу.

Также в крае планируется создать межведомственную рабочую группу для решения вопросов переселенцев. Ее возглавит вице-губернатор Игорь Степаненко.

В конце марта сообщалось, что в Алтайский край прибыли с территории Украины 13 человек, но все они разместились у родственников. Девять человек уже пожелали остаться жить в Алтайском крае.

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