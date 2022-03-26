26 марта
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Жизнь

Часть беженцев с Украины захотела остаться жить в Алтайском крае

В Алтайский край вынужденно прибыли с территории Украины 13 человек, сообщила региональный министр социальной защиты Наталья Оськина.

Серпантин в "Белокуриху-2". Буквы "Алтайский край".
Серпантин в "Белокуриху-2". Буквы "Алтайский край".
tourism.alregn.ru

Все проживают у близких родственников в Барнауле, Бийске, Заринске, Славгороде, а также в Первомайском и Тогульском районах.

Беженцам помогают в оформлении документов. Кстати, если гражданин Украины принял окончательное решение о переезде в Алтайский край, оформил российское гражданство, ему предоставят все положенные меры социальной поддержки.

Девять человек уже пожелали остаться жить в Алтайском крае.

Соцслужбы с каждым работают индивидуально. Кроме необходимых документов помогают и оформить единовременную выплату в 10 тыс. рублей. Эти деньги уже получили шесть человек.

Также всем беженцам выдают товары первой необходимости, одежду, обувь, моющие средства, предметы личной гигиены и продуктовые наборы.

Кроме этого, оказывают содействие в поиске подходящей работы, в устройстве детей в школы и детские сады. Отделение Пенсионного фонда России по Алтайскому краю организовало прием заявлений по оформлению пенсий.

Со всеми беженцами работают квалифицированные психологи, которые в преодолении ситуации неопределенности и снятии стресса.

В регионы Сибири, по данным на 16 марта, прибыли более 100 жителей Донецкой и Луганской народных республик.

По постановлению правительства России, Алтайскому краю определили принять 500 граждан.

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