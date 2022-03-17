17 марта
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Жизнь

В Сибирь прибыли более сотни беженцев из ДНР и ЛНР

В регионы Сибири по данным на 16 марта прибыли более 100 жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщил полпред президента по СФО Анатолий Серышев на совещании с губернаторами.

Мужчина с чемоданом.
Мужчина с чемоданом.
CC0

По его словам, важно помочь людям адаптироваться — при необходимости найти работу, устроить детей в детсады и школы, оформить документы на получение материальной и медицинской помощи.

«Мы должны выработать и отстаивать единую позицию по преодолению сложностей развития страны, совместно обращаться с предложениями в федеральные органы власти, усиливать кооперацию между регионами Сибири», — обратился полпред к главам.

Ранее уже сообщилось, что в Алтайский край из ЛНР и ДНР прибыли девять беженцев, среди них четверо детей и один пенсионер. Власти помогают им сделать все необходимые документы.

Серышев также подчеркнул необходимость быстро развернуть работу оперативных штабов по обеспечению экономического развития. Такой уже действует в Алтайском крае.

Одним из главных приоритетов полпред назвал пресечение фактов необоснованного роста цен на продукты и лекарства.

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