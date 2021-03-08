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Жизнь

Безруков поздравил прекрасных женщин душевным романсом на стихи Есенина

Российский актер Сергей Безруков в своем Instagram поздравил всех прекрасных и любимых женщин с 8 марта, а в качестве подарка предложил им свою новую песню на стихи Сергея Есенина.

Сергей Безруков на Алтае.
Сергей Безруков на Алтае.
Олег Богданов, altapress.ru

Песня была исполнена в программе «Ночной экспресс» на телеканале «Мир».

«Дорогие, прекрасные, очаровательные, самая лучшая половина человечества… Есенин… Для вас!!! Любви! Любви! Любви», — на писал актер, исполнивший роли Есенина, Высоцкого, Иешуа и «главного бригадира».

Новая песня — романс «Не бродить». «Не бродить, не мять в кустах багряных…» — так начинается стихотворение Сергея Есенина, написанное в 1916 году во время посещения родного села Константиново. Произведение считается одним из лучших образцов любовной лирики.

Поклонницам творчества как Есенина, так и Безрукова новая песня понравилась. И они наставили «кучу лайков» двум авторам.

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