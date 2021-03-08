Безруков поздравил прекрасных женщин душевным романсом на стихи Есенина

Песня была исполнена в программе «Ночной экспресс» на телеканале «Мир».
«Дорогие, прекрасные, очаровательные, самая лучшая половина человечества… Есенин… Для вас!!! Любви! Любви! Любви», — на писал актер, исполнивший роли Есенина, Высоцкого, Иешуа и «главного бригадира».
Новая песня — романс «Не бродить». «Не бродить, не мять в кустах багряных…» — так начинается стихотворение Сергея Есенина, написанное в 1916 году во время посещения родного села Константиново. Произведение считается одним из лучших образцов любовной лирики.
Поклонницам творчества как Есенина, так и Безрукова новая песня понравилась. И они наставили «кучу лайков» двум авторам.