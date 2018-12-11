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Жизнь
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«#безсоли». Россияне помогут бийчанину, который матом ответил на вопрос о елке

Пользователи интернета поддержат алтайского пенсионера Вячеслава Степановича, который прославился мемом с резким высказыванием о городской елке и своей жизни. Бийчанину передадут пятую часть выручки с продажи футболок с изображены его цитат, пишет «Лента.ру».

Пенсионер в Бийске.
Пенсионер в Бийске.
Скрин с видео.

В сети будут продавать футболки с тремя вариантами надписей: «елочка мне нравится», «#безсоли» и «#безБоли». Акцию запустил интернет-магазин Vsemayki.ru, который хотел бы чтобы она «стала началом чего-то большего».

Напомним, что пенсионер Вячеслав Степанович стал героем интернет-мемов, после того как эмоционально ответил на вопрос журналиста о городской елке.

«Есть нечего, *** без соли доедаю! А вы спрашиваете, елочка мне нравится? Елочка, *****, мне нравится?!» — возмущался мужчина. Позже выяснилось, что он имеет два высших образования, работал директором завода, но сейчас живет на пенсию 10 тысяч рублей в месяц.

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