«#безсоли». Россияне помогут бийчанину, который матом ответил на вопрос о елке

В сети будут продавать футболки с тремя вариантами надписей: «елочка мне нравится», «#безсоли» и «#безБоли». Акцию запустил интернет-магазин Vsemayki.ru, который хотел бы чтобы она «стала началом чего-то большего».
Напомним, что пенсионер Вячеслав Степанович стал героем интернет-мемов, после того как эмоционально ответил на вопрос журналиста о городской елке.
«Есть нечего, *** без соли доедаю! А вы спрашиваете, елочка мне нравится? Елочка, *****, мне нравится?!» — возмущался мужчина. Позже выяснилось, что он имеет два высших образования, работал директором завода, но сейчас живет на пенсию 10 тысяч рублей в месяц.