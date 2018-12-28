«#безсоли»: знаменитому бийскому пенсионеру подарили елку и 25 тысяч рублей

В интернет-магазине отметили, что за две с половиной недели сначала продаж майки #ёлочкамненравится и #безсоли разошлись по 33 городам России. Четверть всех вещей купили москвичи.
Пятую часть — 25 тысяч рублей, как и обещали, сотрудники магазина передали бийскому пенсионеру. На эти деньги Вячеслав Степанович планирует отремонтировать свою старенькую машину или оплатить услуги зубного протезиста.
Накануне Нового года пенсионер пожелал всем жителям России здоровья, счастья, любви. Женщинам — женского счастья, а детям — счастливого детства.
Напомним, бийский пенсионер Вячеслав Степанович стал звездой интернета после того, как эмоционально ответил на вопрос журналиста о городской елке. «Есть нечего, *** без соли доедаю! А вы спрашиваете, елочка мне нравится? Елочка, *****, мне нравится?!» — возмущался мужчина.