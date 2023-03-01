1 марта
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Жизнь

«Би-2» и «Сплин» исчезли из списка участников фестиваля «Брат-2: Живой Sountrack»

Музыкальные группы «Би-2» и «Сплин» исчезли из списка участников фестиваля саундтреков «Брат-2». Об этом сообщает РБК.

Александр Васильев и группа "Сплин" в Барнауле.
Александр Васильев и группа "Сплин" в Барнауле.
Оксана Килина.

Ранее обе группы должны были выступать на фестивале 4 марта в Москве. Но теперь «Би-2» и «Сплин» убрали с афиши.

О причинах таких изменений в программе фестиваля не рассказывают. Компания NCA, которая организует концерт, отказалась уточнять, сообщает РБК.

На данный момент на фестивале заявлены Вячеслав Бутусов, Сергей Бобунец (лидер группы «Смысловые галлюцинации»), Вадим Самойлов (экс-участник «Агаты Кристи»), Настя Полева («Маша и Медведи»), Ирина Салтыкова и Олег Гаркуша («АукцЫон»).

Ранее группа «Кино» перенесла концерт, который должен был состояться в Барнауле 18 ноября.

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