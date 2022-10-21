21 октября
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Жизнь

Концерт «Кино» в Барнауле перенесли на следующий год

Группа «Кино» перенесла концерт, который должен был состояться в Барнауле 18 ноября. Об этом они сообщили на сайте концерта.

Группа "Кино".
Группа "Кино".
СС0.

Новые даты пока неизвестны. Группа сообщила, что ближайшие осенние концерты перенесли на весну следующего года.

О причинах они не сообщили. Только сказали, что все купленные билеты останутся действительными.

Фанаты очень расстроились из-за этого объявления. В официальной группе во «ВКонтакте» они посетовали, что уже купили билеты и даже договорились с друзьями о поездке.

«Да пошло оно все, итак год ждали, опять перенос, что за издевательства? Даже объяснения не написали».

Группа должна была выступить в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Томске, Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге, Перми, Уфе, Магнитогорске и Челябинске.

Февральский же тур остался без изменений. Концерты пройдут в Саратове, Тольятти, Казани, Нижнем Новгороде и Риге.

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