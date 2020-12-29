Бык преподаст вам урок. Астрологический прогноз на 2021 год

«Этот год был сложным», — в очередной раз скажет президент во время своего новогоднего обращения, и будет как никогда прав. А каким же выйдет следующий? Об этом a ltapress.ru рассказал Андрей Асабаев , профессиональный астролог и астропсихолог.

Овен

В грядущем году карьерная лестница вместе с авторитетом Овнов устремятся ввысь. Вы будете пользоваться особым уважением. Благоприятное время для повышения социального статуса и известности. Успех сопутствует государственным служащим.

Раз грядет повышение, значит, и премия не за горами. 2021-й вообще богат на возможности дополнительного заработка и расширения бизнеса. Но не забывайте и о другом капитале — друзьях. Особенно важно в новом году больше знакомиться. Это поможет в реализации ваших проектов и амбиций. Хороший период для налаживания родственных связей.

Постарайтесь загадать как можно больше желаний — скорее всего, многие из них исполнятся в первой половине года. В июле же вас ожидает временный спад активности, поэтому предусмотрите себе хороший отпуск, откажитесь от больших покупок и посвятите свободное время своей семье и себе любимому.

Телец

Этот год станет для вас «школой жизни», Бык преподаст вам урок. Вы окажетесь в центре таких событий и встретите таких людей, которые смогут ответить на все терзающие вас многие годы вопросы. Появится ясность, чем заниматься и как реализовать себя в жизни. Главное и самое сложное, что вам останется сделать, — решиться на новый шаг.

Краски и палитры. Ирина Пергаева.

Весна будет скупа на материальные накопления, но щедра на духовные и интеллектуальные открытия. В мае вас ожидает творческий подъем и полет фантазии. Вы захотите заняться творчеством и создадите нечто прекрасное, даже если еще ничем подобным не занимались. Вместе с тягой к искусству проснется любовь: старые чувства могут переродиться и захлестнут с новой силой. Если же вы еще не были влюблены, стрела Купидона обязательно вас пронзит, будьте уверены.

К концу лета может появиться дефицит жизнерадостности, вы станете менее приветливыми. Постарайтесь быть максимально добрыми и дружелюбными ко всем окружающим — и тогда осенью пожнете плоды своих усилий.

Близнецы

Грядущий год (и особенно его вторая половина) будет благоприятен тем, что даст возможность реализовать планы, которые не воплощались десятилетиями.

У вас появится интерес ко всему тайному и неизведанному. Возможно, вы откроете в себе какие-то новые способности. Не теряйте потенциал — судьба вознаградит за это.

Лекарства , таблетки. CC0

Зимой и весной позаботьтесь о своем иммунитете. Начните закаляться, принимайте витамины (конечно, проконсультировавшись с врачом), ведите активный образ жизни. И не забывайте о дружелюбии к окружающему миру. Постарайтесь смотреть на все с оптимизмом. Если на работе неопытные сотрудники вас подводят — вдохните и выдохните. Они не специально. В следующий раз исправятся.

Апрель и май благоприятны для улучшения социального статуса. Можете смело просить о повышении зарплаты. В июле появится шанс разобраться в себе. Сентябрь — хорошее время для покупки недвижимости или автотранспорта.

Рак

2021-й готовит Ракам множество изменений в личной жизни. В лучшую или худшую сторону — зависит от вашего отношения к людям.

Вторая половина года отметится обострением вашей интуиции и скрытых способностей. Обращайте внимание на свое тело, состояние и ощущения. Не оставляйте без внимания боль и перенапряжение. Если заболели — лечитесь, пока не выздоровеете полностью. Работая, вы только усугубите свое состояние.

Осень и первый месяц зимы благоприятны для возврата долгов и завершения судебных разбирательств. Вас ждут возмещения компенсаций.

Деньги , рубли. CC0

Лев

Начало года окажется у Львов не таким радостным, как хотелось бы. Дела будут идти очень непросто, с препятствиями и задержками. Но в середине весны все обязательно наладится. Используйте это время для отдыха и восстановления сил.

Старайтесь помогать тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, — это поможет вам в новом году. В середине весны предоставится возможность повышения в должности или увеличения зарплаты. Не упустите этот шанс!

Обратите особое внимание на свое здоровье, особенно следите за гормональной системой. Зимой и весной она будет пошаливать.

Вторая половина года отметится победами над врагами, завистниками и недоброжелателями. Все личные проекты старайтесь воплотить до осени, иначе рискуете вообще не закончить их в этом году.

Осень. Дождь. СС0

Дева

Дев может захлестнуть романтическое настроение, которое продлится до весны. Май откроет вам глаза на реальное состояние ваших отношений.

Будьте осторожны: в марте и апреле ваш ум и внимательность могут подвести. Не принимайте никаких скоропалительных решений. Если от вас требуется аналитическая, исследовательская, экспертная работа — проверяйте все на насколько раз. Пословица «Семь раз отмерь — один раз отрежь» должна стать вашим девизом.

Год благоприятен для повышения образования. Если у вас уже есть диплом, никогда не помешает второй или третий. В июле вас может ожидать приятный сюрприз на работе — повышение в должности или в зарплате. Но если вы подумываете о смене работы, то вперед. Можете вообще отправиться в декретный отпуск: 2021 год — хорошее время для появления ребенка.

Весы

У Весов наступает неплохой период для смены места жительства. Причем как в пределах своего города или деревни, так и другой страны, не исключено, что и за океаном.

Тихий океан. СС0

Начало года особенно хорошо для планирования и принятия решений. Конец марта и начало апреля — для получения ипотеки или, наоборот, закрытия обременяющих долговых обязательств. Если есть судебные разбирательства, то, скорее всего, они завершатся в начале мая.

Конец лета и начало осени — непростое время. Вы можете лишится чего-то очень важного. Это могут быть как накопления, так и какие-то отношения. Знайте, что следующие месяцы вернут потери с лихвой.

Скорпион

Скорпионам в начале года будут удаваться все дела. Ваш напор и решительность помогут достичь любых целей. Однако в середине лета вы можете попасть в яму бессилия и трусости. Постарайтесь в это время больше отдыхать и меньше злиться на окружающих. Велик риск травматизма — откажитесь от экстрима.

Вторая половина года благоприятна для смены автомобиля или его покупки, если вы все еще пешеход. Еще вы обзаведетесь надежными и верными друзьями и расстанетесь с теми, кто таковым не является.

В конце года вы полюбите себя, поймете, куда двигаться дальше. Декабрь — лучшее время для планирования.

Дружба. Друзья. unsplash.com

Стрелец

Первая половина года не обрадует вас в финансовом плане. Зиму и весну достаток станет постоянно ускользать. Но остальное время судьба будет более благосклонна и вы сможете реализовать все свои планы и мечты. Особенно удачны окажутся личные проекты и самостоятельная деятельность.

Вы обзаведетесь новыми друзьями и единомышленниками. Все дела, до которых не доходили руки, будут сделаны — достаточно будет о них вспомнить.

Вторая половина года благоприятна для переезда в новый дом или квартиру. Осень-зима — для исследования своих возможностей и повышения самооценки. Воспользуйтесь услугами психолога — станете новым человеком.

Козерог

Этот год чрезвычайно удачен для Козерогов. Можно смело заниматься инвестициями в разные проекты. Также неплохо будет посвятить время самопознанию и самосовершенствованию. В 2021-м важно осваивать новые горизонты. Успехам может помешать лишь самоедство.

Барнаул зимой. Транспорт. Проспект Ленина. Анна Зайкова

Зима — хорошее время для приобретения недвижимости или смены автотранспорта.

В середине года нужно обратить особое внимание на личную жизнь и отношения. Проведите совместный отпуск или хотя бы выходной в обществе любимого человека.

Водолей

Водолеи должны больше путешествовать и открывать новое. Очень благоприятно посещение монастырей и мест силы. Лучшее время «собирать камни».

В конце весны и начале лета берегите здоровье и поддерживайте иммунитет. Следите за тем, чтобы у вас был крепкий и здоровый сон, тем более что велика вероятность увидеть вещие сновидения.

Домашний уют СС0

К концу года попытки купить новое жилье будут удачными. А еще в это время важно не потерять себя и не раствориться в других. Помните, что вы можете помочь, только когда будете чувствовать себя любимыми и самодостаточными.

Рыбы

Начало года у Рыб выдастся не очень удачным. Постарайтесь не вплывать в сети финансовых афер и махинаций, какими бы радостными ни казались перспективы. Зато весна даст возможность реализовать все мечты, даже казавшиеся невероятными.

2021-й предоставит вам уникальную возможность раскрыть скрытые таланты и найти свой путь в этом мире. Обязательно прислушивайтесь к интуиции — она будет вас неоднократно выручать. И помните главное: не радуйся, что нашел, — не жалей, что потерял.