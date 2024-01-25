Были глупыми и слушали не тех людей: блогер Лерчек рассказала, почему она не платила налоги

В популярной социальной сети блогер ответила на вопрос подписчика, почему же все таки они не платили налоги.
"Ну что сказать, глупыми были, не тех людей слушали, но все ошибки признали и раскаялись. В будущем такого не повторится", — заявила Чекалина.
Также она посоветовала всем следить за своими налогами.
Отмечается, что на фоне с текстом блогер прикрепила плачущую фотографию.
Ранее сообщалось, что дело блогера Лерчек передали следователю, который вел дело о хищениях на космодроме.
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