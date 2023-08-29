29 августа
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Жизнь

Дело блогера Лерчек передали следователю, который вел дело о хищениях на космодроме

Уголовное дело Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, передали в аппарат ГСУ СК России. Расследованием займется следователь, который работал над делом о хищениях на космодроме Восточный. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Валерия Чекалина
Валерия Чекалина
Mash

По данным источника, сотрудников столичного Следкома освободили от расследования мошеннических схем блогера.

Дело передали на федеральный уровень. Это связано с ущербом, который нанесла Лерчек экономической системе. Даже выплата долга в 311 млн рублей не помогла решить проблему.

Также в отношении Чекалиной заведено еще одно уголовное дело — за "отмывание денежных средств в особо крупном размере". Так стало известно, что блогер вывела за рубеж 130 млн рублей.

Что произошло?

Напоминаем, что Чекалина совместно с мужем с 2020 года на протяжении двух лет применяла упрощенную систему налогообложения, несмотря на то, что получала больше допустимых 150 млн рублей в год.

Такие доходы блогер получала с проведения фитнес-марафонов. Вопреки закону об ИП, она не стала переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ.

Чтобы избежать уплаты налогов, она вместе с мужем и другими родственниками дробила бизнес. Следствие выяснило, что Чекалины не выплатили более 300 млн рублей.

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