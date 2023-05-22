22 мая
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Жизнь
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Блогер Лерчек выплатила долг в 311 млн рублей

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) вместе с мужем выплатила долг в 311 млн рублей за неуплату налогов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

SHOT предполагает, что супруги заняли эти деньги, чтобы погасить долг. На данный момент все требования ФНС и СК об уплате доначисленных налогов со стороны Чекалиных выполнены.

После выплаты долга блогер ожидает положительную реакцию.

"Думаю, что дальнейшее развитие событий интересно всем, кто так же подпал под уголовное преследование по схожим претензиям и сейчас стоит перед выбором — платить или не платить в добровольном порядке доначисленные налоги", - сообщает адвокат супругов.

Ранее в отношении Чекалиных было возбуждено уголовное дело за уклонение от налогов.

Следствие установило, что Чекалина совместно с мужем с 2020 года на протяжении двух лет применяла упрощенную систему налогообложения, несмотря на то, что получала больше допустимых 150 млн рублей в год.

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