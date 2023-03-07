7 марта
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Жизнь

Уголовное дело возбудили в отношении фитнес-блогера Лерчека и ее мужа

Уголовное дело возбуждено в Москве в отношении блогера Валерии Чекалиной (известной в соцсетях как Лерчек) и ее супруга Артема Чекалина. Их обвиняют в уклонении от налогов на 300 млн рублей. Об этом сообщает ГСУ СК РФ.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Следствие установило, что Чекалина совместно с мужем с 2020 года на протяжении двух лет применяла упрощенную систему налогообложения, несмотря на то, что получала больше допустимых 150 млн рублей в год.

Такие доходы блогер получала с проведения фитнес-марафонов. Вопреки закону об ИП, она не стала переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ.

Чтобы избежать уплаты налогов, она вместе с мужем и другими родственниками дробила бизнес. Следствие выяснило, что Чекалины не выплатили более 300 млн рублей.

В домах и квартирах супругов проходят обыски.

Ранее стало известно, что певца Егора Крида и других блогеров накажут за рекламу ставок и казино.

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