Уголовное дело возбудили в отношении фитнес-блогера Лерчека и ее мужа

Следствие установило, что Чекалина совместно с мужем с 2020 года на протяжении двух лет применяла упрощенную систему налогообложения, несмотря на то, что получала больше допустимых 150 млн рублей в год.
Такие доходы блогер получала с проведения фитнес-марафонов. Вопреки закону об ИП, она не стала переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ.
Чтобы избежать уплаты налогов, она вместе с мужем и другими родственниками дробила бизнес. Следствие выяснило, что Чекалины не выплатили более 300 млн рублей.
В домах и квартирах супругов проходят обыски.
Ранее стало известно, что певца Егора Крида и других блогеров накажут за рекламу ставок и казино.