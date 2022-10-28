28 октября
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Жизнь

Было хорошо, а стало еще лучше. В Славгороде и Яровом МегаФон «разогнал» мобильный интернет

МегаФон продолжает улучшать свои услуги на территории Алтайского края. Так, благодаря новому частотному диапазону, в Славгороде и Яровом увеличилась скорость мобильного интернета и улучшилась стабильность работы оборудования в условиях высокой нагрузки.

МегаФон модернизировал в Славгороде и Яровом 20 базовых станций.
МегаФон модернизировал в Славгороде и Яровом 20 базовых станций.
Фото: пресс-служба компании "МегаФон"

Оба населенных пункта находятся в Славгородском районе Алтайского края и расположены более чем в 400 км от Барнаула. Неподалеку находятся два соленых озера: Розовое и Яровое, их минеральная вода ценится своими лечебными свойствами. Каждое лето, чтобы повысить иммунитет и просто насладиться уникальной природой «Сибирской Швейцарии», сюда приезжают сотни туристов из разных регионов России. Для того, чтобы и гости, и жители этих локаций могли пользоваться высокими скоростями 4G даже в «высокий» сезон, МегаФон модернизировал в Славгороде и Яровом 20 базовых станций.

Оператор запустил дополнительные слои LTE в диапазоне 900 и 2100 МГц. Первый имеет расширенный радиус покрытия, а второй — обеспечивает высокую скорость передачи данных. Благодаря агрегации частотных диапазонов МегаФону удалось повысить в этих локациях стабильную среднюю скорость мобильного интернета, которая теперь составляет порядка 20 Мбит/с, а также существенно улучшить надежность работы сети при высоких нагрузках.

«С каждым годом минеральные озера Славгорода и Ярового привлекают все больше путешественников. Значимую роль в этом играет развитие туристической инфраструктуры, а качественная мобильная связь является ее важнейшей составляющей. Поэтому МегаФон продолжает наращивать скорость мобильного интернета, расширять покрытие и внедрять новые технологии в регионе, чтобы наши абоненты могли использовать любые цифровые технологии и для комфортного отдыха, и для решения рабочих задач», — комментирует Мария Занько, директор МегаФона на территории Алтайского края и Республики Алтай.

Анализ обезличенных данных по мобильной активности в сети МегаФона в Славгороде и Яровом подтверждает востребованность таких работ: после модернизации потребление интернет-трафика уже выросло на 40%.

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