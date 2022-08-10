Быстро и без сбоев. МегаФон увеличил пропускную способность в популярном мессенджере в 2,5 раза

Абоненты МегаФона смогут быстрее передавать данные в Telegram. Мобильный оператор расширяет пропускную способность прямых каналов связи с мессенджером с 400 Гб/сек до 1000 Гб/сек. Более того, вместе со скоростью придет и высокая стабильность связи: даже в случае неполадок пользоваться сервисом станет возможно без потери качества.

Telegram — самый популярный мессенджер в сети МегаФона. На него уже приходится 65% от всего объёма мобильного интернет-трафика сервисов мгновенного общения, и интерес к нему продолжает расти: за семь месяцев 2022 года мобильный интернет-трафик в Telegram вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число звонков внутри сервиса увеличилось почти в три раза.

В Алтайском крае доля Telegram в сравнении с Whats App и Viber достигла 61%. Рост трафика с начала года соответствует общероссийским трендам — жители региона увеличили объем передачи данных в мессенджере почти в 3 раза. Самый резкий скачок трафика был зафиксирован в мае.

Наиболее активно общаются и читают новости в этом сервисе жители Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Заринска, Камня-на-Оби, Славгорода и Алейска.

Чтобы при растущих нагрузках обеспечить абонентам в Алтайском крае и других регионах страны лучшую скорость в сервисе МегаФон расширил количество подключений к узлам связи и дата-центрам Telegram.