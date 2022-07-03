3 июля
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Жизнь

Быть внимательнее к белкам попросили барнаульских автомобилистов

Жительница Барнаула попросила горожан быть аккуратными и не сбивать белочек на дороге. Она рассказала о двух сбитых зверьках в сообществе Barnaul 22.

Белка.
Белка.
СС0

По словам женщины, на ул. Островского сбили взрослую белку и ее детеныша 29 июня.

«Взрослая белка погибла сразу. Бельчонок жил еще несколько часов. Я увидела молодую девушку в слезах, рядом с ней на земле лежал бельчонок, еще дышал. Девушка объяснила, что перенесла его с проезжей части», — рассказала очевидица.

Она добавила, что ранее видела, как белка пыталась попасть в парк, но не смогла — из-за высокого бетонного забора.

«Если бы учреждения, в чьем ведомстве находится территория парка, поставили ограждение, — хотя бы металлическую сетку, — на том участке, из которого белки выбегают на проезжую часть дороги, можно было бы сохранить немало жизней этих зверьков, а также оградить от душевной боли детей и взрослых, которые становятся свидетелями печальных историй», — подытожила жительница Барнаула.

Ранее унылый лось бродил по Нагорному парку в Барнауле и возвращался, когда люди его прогоняли, но в итоге уплыл.

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