Быть внимательнее к белкам попросили барнаульских автомобилистов

Жительница Барнаула попросила горожан быть аккуратными и не сбивать белочек на дороге. Она рассказала о двух сбитых зверьках в сообществе Barnaul 22 .

По словам женщины, на ул. Островского сбили взрослую белку и ее детеныша 29 июня.

«Взрослая белка погибла сразу. Бельчонок жил еще несколько часов. Я увидела молодую девушку в слезах, рядом с ней на земле лежал бельчонок, еще дышал. Девушка объяснила, что перенесла его с проезжей части», — рассказала очевидица.

Она добавила, что ранее видела, как белка пыталась попасть в парк, но не смогла — из-за высокого бетонного забора.

«Если бы учреждения, в чьем ведомстве находится территория парка, поставили ограждение, — хотя бы металлическую сетку, — на том участке, из которого белки выбегают на проезжую часть дороги, можно было бы сохранить немало жизней этих зверьков, а также оградить от душевной боли детей и взрослых, которые становятся свидетелями печальных историй», — подытожила жительница Барнаула.

Ранее унылый лось бродил по Нагорному парку в Барнауле и возвращался, когда люди его прогоняли, но в итоге уплыл.