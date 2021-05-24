Бывают же совпадения. В Новосибирске тоже распрощались с главой департамента транспорта

Роман Дронов с 2017 года возглавлял городской департамент транспорта дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска, пишет ngs.ru.
До этого Роман Дронов работал начальником управления пассажирских перевозок Новосибирска.
Напомним, что добровольное увольнение Александра Дементьева может быть связано с семейными обстоятельствами и переездом в другой регион. Не исключено, что и в Новосибирск.
По данным источников, кандидата на освободившуюся должность в правительстве края пока нет. Временно исполнять обязанности главы ведомства пока будет замминистра Валерий Никитюк. Другой зам Дмитрий Коровин находится в отпуске.
Должность министра транспорта Алтайского края Александр Дементьев занимал с октября 2018 года.