Бывшая алтайская журналистка Анна Кикина полетела на МКС

Корабль Crew Dragon 5 октября отправился на МКС с бывшей алтайской журналисткой Анной Кикиной на борту. Об этом сообщают в « Роскосмосе ».

Crew Dragon стартовал с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди NASA в штате Флорида.

Кроме Анны Кикиной в составе экипажа оказались астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.

В «Роскосмосе» отметили, что корабль вышел на заданную орбиту и отделился от второй ступени ракеты в штатном режиме.

Корабль состыкуется с МКС в автоматическом режиме в 16:57 (23:57 мск) 6 октября. Космонавты пробудут на станции 145 суток.

В программе NASA на МКС более 200 экспериментов.

Ранее мы рассказывали, кто такая Анна Кикина.